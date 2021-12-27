Як вибрати джинси, які врятують ваш зимовий образ

Джинси – відмінний варіант, коли потрібно одягатися красиво, комфортно та тепло

З настанням зими ми намагаємося підбирати одяг, у якому нам було б тепло та комфортно. Незамінною складовою гардеробу є джинси, які здатні зігріти в найхолоднішу пору року – головне, правильно підібрати модель. Незважаючи на те, що деякі фасони та кольори приходять і виходять із моди, речі з деніму завжди залишаються актуальними.

Які джинси залишити у гардеробі цієї зими, розповідає L’Officiel.

Джинси у темних відтінках

З настанням зими актуальним стає одяг темних глибоких кольорів. Незважаючи на те, що цього сезону актуальний світлий одяг у стилі хюгге, чорний, глибокий синій та інші темні відтінки завжди підкреслять ваш стиль.

Джинси з яскравими акцентами

Взимку нам доводиться ховатися під теплим верхнім одягом, з-під якого не видно всіх ваших трендових речей. Щоб додати яскраві акценти, можна вибрати джинси з незвичайними підворотами або моделі з цікавими деталями.

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Джинси з флісовою підкладкою

Штани з підкладкою з флісу можуть врятувати вам життя, якщо ви живете у дійсно холодній місцевості. На жаль, модні бренди не створюють утеплені джинси, але таку модель можна купити у відділах, де продається робочий одяг. До того ж останнім часом бренди, які продають такі речі, все частіше створюють трендові моделі.

Раніше "Телеграф" писав, як джинси допомагають створити ідеальний гардероб, використовуючи мінімум речей.