Рус

Безпрограшний варіант: як вибрати спідницю, яка вигідно підкреслить вашу фігуру

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
59
Як носити спідницю у 2022 році
Як носити спідницю у 2022 році

Спідниця є важливою частиною гардеробу, яка допоможе зробити образ жіночним

Правильно підібрана спідниця може зробити ваш образ ошатним та вишуканим. Навіть взимку можна підібрати модель, в якій ви не тільки чудово виглядатимете, але і яка допоможе вам залишатися в теплі. Головне, вибрати актуальну модель, яка буде добре на вас виглядати.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповідає стиліст Ольга, яка публікує свої пости під нікнеймом stilnodostupno.

Посадка спідниці

Візуально зробити "ноги від вух" допоможе спідниця із високою посадкою.

Чоботи та спідниця

Чоботи та спідниця довжини міді в тон – чудове рішення, яке витягує силует.

Міні спідниця

Зверніть увагу на міні спідниці з розрізами, на запах, зі складками та драпіруванням.

Спідниця олівець

Спідниця олівець взимку 2022 року буде у тренді, але при виборі такої речі варто звертати увагу на актуальні моделі, а також на посадку.

Актуальність

Зараз не актуальні спідниці-тюльпани, а також моделі зі стрейчових тканин. Найкраще вибрати трикотажні спідниці, які стануть чудовою базою вашого гардеробу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити спідницю взимку-2022 та поєднувати її з різним одягом.

Теги:
#Мода #Спідниця #Стиль
Втрати військ РФ можуть бути в 3-4 рази більшими, ніж у ЗСУ, що оборонятимуться
Україна
Путін на межі і готовий до атаки: скільки військових РФ загине у разі великого вторгнення в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Втрати військ РФ можуть бути в 3-4 рази більшими, ніж у ЗСУ, що оборонятимуться
Путін на межі і готовий до атаки: скільки військових РФ загине у разі великого вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Чимало жінок підійшли до нововведень із гумором
"А я вмію тільки пити як прапор": як українки в TikTok реагують на новину про військовий обов’язок (відео)
Дата публікації
Категорія
Коронавірус продовжує дивувати своєю живучістю
Переселяється в мозок і серце: вчені шокували довгим життям коронавірусу після одужання
Дата публікації
Категорія
Андрій Данилко
Вєрка Сердючка на посаді президента України розбурхала російські ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Якими будуть тарифи ЖКГ у наступному році
Подорожчає все: скільки українці платитимуть за комуналку у 2022 році