Безпрограшний варіант: як вибрати спідницю, яка вигідно підкреслить вашу фігуру

Спідниця є важливою частиною гардеробу, яка допоможе зробити образ жіночним

Правильно підібрана спідниця може зробити ваш образ ошатним та вишуканим. Навіть взимку можна підібрати модель, в якій ви не тільки чудово виглядатимете, але і яка допоможе вам залишатися в теплі. Головне, вибрати актуальну модель, яка буде добре на вас виглядати.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповідає стиліст Ольга, яка публікує свої пости під нікнеймом stilnodostupno.

Посадка спідниці

Візуально зробити "ноги від вух" допоможе спідниця із високою посадкою.

Чоботи та спідниця

Чоботи та спідниця довжини міді в тон – чудове рішення, яке витягує силует.

Міні спідниця

Зверніть увагу на міні спідниці з розрізами, на запах, зі складками та драпіруванням.

Спідниця олівець

Спідниця олівець взимку 2022 року буде у тренді, але при виборі такої речі варто звертати увагу на актуальні моделі, а також на посадку.

Актуальність

Зараз не актуальні спідниці-тюльпани, а також моделі зі стрейчових тканин. Найкраще вибрати трикотажні спідниці, які стануть чудовою базою вашого гардеробу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити спідницю взимку-2022 та поєднувати її з різним одягом.