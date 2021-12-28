Програшні моделі: які спідниці слід викинути негайно (фото)
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Модний експерт розповіла, як стильно носити спідниці
Спідниці — це найпопулярніший елемент жіночого гардеробу. Який би образ не створювала жінка, спідниця чудово вписується у будь-який стиль.
Стиліст Ольга з ніком стілноdostupnо в Інстаграмі, яка раніше розповіла про найчастіші помилки зимового стилю, продемонструвала декілька безпрограшних фішок та прикладів зі спідницями, назвала тренди та антитренди.
Як стильно носити спідниці
- Посадка
Візуально зробити "ноги від вух" допоможуть спідниці з високою посадкою.
- Чоботи + спідниця
Високі чоботи + спідниця міді в тон завжди вдале рішення, яке чудово витягує силует.
- Міні
Міні у тренді. Зверніть увагу на моделі з розрізами, на запах, зі складками та драпіруванням.
- Спідниці-олівець
Спідниці-олівець чудова база. Але тут також можуть бути не актуальні моделі. Уважно стежте за посадкою.
- Актуальність
Спідниці-тюльпани не є актуальними. Вибираємо у складку чи тенісні.
Спідниці-стрейч не є актуальними. Краще віддати перевагу трикотажним моделям, які зараз на піку і надалі стануть гарною базою.
Нагадаємо, що зима – це не привід відмовлятися від модних та красивих речей. Навіть спідницю можна підібрати таку, що зігріє в холодну пору. Як бути стильною і не мерзнути дивіться в нашому попередньому матеріалі.
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