Програшні моделі: які спідниці слід викинути негайно (фото)

Модний експерт розповіла, як стильно носити спідниці

Спідниці — це найпопулярніший елемент жіночого гардеробу. Який би образ не створювала жінка, спідниця чудово вписується у будь-який стиль.

Стиліст Ольга з ніком стілноdostupnо в Інстаграмі, яка раніше розповіла про найчастіші помилки зимового стилю, продемонструвала декілька безпрограшних фішок та прикладів зі спідницями, назвала тренди та антитренди.

Як стильно носити спідниці

Посадка

Візуально зробити "ноги від вух" допоможуть спідниці з високою посадкою.

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Чоботи + спідниця

Високі чоботи + спідниця міді в тон завжди вдале рішення, яке чудово витягує силует.

Міні

Міні у тренді. Зверніть увагу на моделі з розрізами, на запах, зі складками та драпіруванням.

Спідниці-олівець

Спідниці-олівець чудова база. Але тут також можуть бути не актуальні моделі. Уважно стежте за посадкою.

Актуальність

Спідниці-тюльпани не є актуальними. Вибираємо у складку чи тенісні.

Спідниці-стрейч не є актуальними. Краще віддати перевагу трикотажним моделям, які зараз на піку і надалі стануть гарною базою.

Нагадаємо, що зима – це не привід відмовлятися від модних та красивих речей. Навіть спідницю можна підібрати таку, що зігріє в холодну пору. Як бути стильною і не мерзнути дивіться в нашому попередньому матеріалі.