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Програшні моделі: які спідниці слід викинути негайно (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стиліст поділилася шпаргалкою про спідниці
Стиліст поділилася шпаргалкою про спідниці

Модний експерт розповіла, як стильно носити спідниці

Спідниці — це найпопулярніший елемент жіночого гардеробу. Який би образ не створювала жінка, спідниця чудово вписується у будь-який стиль.

Стиліст Ольга з ніком стілноdostupnо в Інстаграмі, яка раніше розповіла про найчастіші помилки зимового стилю, продемонструвала декілька безпрограшних фішок та прикладів зі спідницями, назвала тренди та антитренди.

Як стильно носити спідниці

  • Посадка

Візуально зробити "ноги від вух" допоможуть спідниці з високою посадкою.

  • Чоботи + спідниця

Високі чоботи + спідниця міді в тон завжди вдале рішення, яке чудово витягує силует.

  • Міні

Міні у тренді. Зверніть увагу на моделі з розрізами, на запах, зі складками та драпіруванням.

  • Спідниці-олівець

Спідниці-олівець чудова база. Але тут також можуть бути не актуальні моделі. Уважно стежте за посадкою.

  • Актуальність

Спідниці-тюльпани не є актуальними. Вибираємо у складку чи тенісні.

Спідниці-стрейч не є актуальними. Краще віддати перевагу трикотажним моделям, які зараз на піку і надалі стануть гарною базою.

Нагадаємо, що зима – це не привід відмовлятися від модних та красивих речей. Навіть спідницю можна підібрати таку, що зігріє в холодну пору. Як бути стильною і не мерзнути дивіться в нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль #Спідниці #Мода 2022
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