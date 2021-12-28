Будете красивішою за всіх: який зробити новорічний макіяж, щоб догодити Водяному Тигру (фото)

Надихайтеся зірковими прикладами

Напередодні Нового Року буквально всі представниці прекрасної статі заздалегідь починають продумувати всі деталі образу: вбрання, манікюр та макіяж. З манікюром ми вже визначилися, та й до теми новорічного вбрання неодноразово поверталися. Час поговорити про новорічний макіяж.

Нагадаємо, що 2022 буде роком Чорного (Блакитного) Водяного Тигра. Щоб догодити господареві року, стиліст та візажист Валерія Ліхт рекомендує додати у свій макіяж холодні, пісочні, персикові, бронзові, золотисті відтінки та металеві елементи. Про це вона пише в Інстаграмі.

Модний макіяж на Новий рік-2022

Надихайтеся стильними прикладами знаменитостей — Каміли Кабельйо, Хейлі Болдуїн, Люсі Хейл та інших.

Модний новорічний макіяж 2022 — фото

Модний новорічний макіяж 2022 — фото

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Модний новорічний макіяж 2022 — фото

Модний новорічний макіяж 2022 — фото

Варто зазначити, що жоден новорічний образ не обходиться без зачіски. Які цього сезону найтрендовіші, а також, як зробити зачіску на новорічне свято самотужки — дивіться в попередніх матеріалах "Телеграфа".