Будете красивішою за всіх: який зробити новорічний макіяж, щоб догодити Водяному Тигру (фото)
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Надихайтеся зірковими прикладами
Напередодні Нового Року буквально всі представниці прекрасної статі заздалегідь починають продумувати всі деталі образу: вбрання, манікюр та макіяж. З манікюром ми вже визначилися, та й до теми новорічного вбрання неодноразово поверталися. Час поговорити про новорічний макіяж.
Нагадаємо, що 2022 буде роком Чорного (Блакитного) Водяного Тигра. Щоб догодити господареві року, стиліст та візажист Валерія Ліхт рекомендує додати у свій макіяж холодні, пісочні, персикові, бронзові, золотисті відтінки та металеві елементи. Про це вона пише в Інстаграмі.
Модний макіяж на Новий рік-2022
Надихайтеся стильними прикладами знаменитостей — Каміли Кабельйо, Хейлі Болдуїн, Люсі Хейл та інших.
Варто зазначити, що жоден новорічний образ не обходиться без зачіски. Які цього сезону найтрендовіші, а також, як зробити зачіску на новорічне свято самотужки — дивіться в попередніх матеріалах "Телеграфа".
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