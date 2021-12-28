Помаранчевий колір та паєтки: що надіти на Новий рік, щоб стати зіркою вечора

Помаранчевий – хіт сезону

Оскільки покровителем 2022 року буде Чорний Водяний Тигр, варто звернути увагу на основні акценти у новорічному образі. Ця тварина володіє гострим розумом і хоробрістю, тому важливо правильно відсвяткувати її прихід.

Зіркова дизайнерка Юлія Ісай розповіла "Телеграфу" про тренди новорічного образу, які допоможуть заручитися підтримкою тотемної тварини наступного року. Читайте повне інтерв’ю у нашому матеріалі.

За словами модного експерта, найближчої новорічної ночі у тренді будуть чорні, чорно-оранжеві та блакитні кольори. Це може бути чорний лук з яскравими помаранчевими акцентами. Наприклад, вибрати річ, з якою буде помаранчева сітка або взяти яскраві оранжеві рукавички. Можливо, це буде аксесуар у вигляді баски, яку можна носити окремо. Або помаранчевий головний убір.

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Ну, а щоб стати зіркою вечора, потрібно вибрати якийсь дуже яскравий, помітний акцент. Наприклад, помаранчева спідниця в підлогу, якісь зухвало сексуальні речі, які завжди привертають увагу. Ну, або ще можна сяяти в паєтках.

Додамо, що до новорічної, як і до будь-якої цибулі, можна підібрати колготки. З якими нарядами поєднуються різні моделі колготок дивіться в матеріалі "Телеграфа".