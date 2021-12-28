"Кошмарний антитренд": від якого верхнього одягу потрібно позбутися цієї зими

До списку також увійшли кілька видів пальт та короткі ботильйони

У зимовому гардеробі цього року обов’язково мають бути базові речі — біла сорочка, водолазка, джинси — вони є основою для створення стильних образів. Однак, є такі речі, які давним-давно віджили своє і їх негайно потрібно позбутися, щоб не виглядати безглуздо.

Про антитренди зими 2022 року в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла дизайнер та засновник бренду 7/11 Seven Eleven Юлія Ісай.

За словами модного експерта, з моди вийшли одразу кілька видів верхнього одягу та взуття. Зокрема:

хутряні шуби-гусениці;

натуральне хутро;

пальта з хутром на капюшоні, що пристібається;

обтислі пальта;

пальта без коміра;

тонкі кардигани;

короткі ботильйони;

коротка шапка, що облягає.

Найжахливішим антитрендом Юлія Ісай назвала хутряні гусениці.

"Це ті шуби, в яких горизонтальними смужками йде хутро, тобто хутро-пропуск, хутро-пропуск. Ось такі шуби давним-давно кошмарний антитренд. Потім — натуральне хутро. Від нього багато хто відмовляється і це вважається антитрендом рік другий-третій", – розповіла засновник бренду 7/11.

Хутряні гусениці названі головним антитрендом зими 2022

Також не найвдалішим варіантом верхнього одягу на цю зиму стануть пальто, що облягають, оскільки виглядають вони куцо і виділяють всі недоліки фігури.

Облягаючі пальта також увійшли до антитрендів

"А все, що трохи більше, ніж "облягаюче", це, я думаю, буде вічним трендом. Оскільки такий одяг виглядає виграшно на людині, він не виділяє недоліків і завжди виглядає актуальним", — резюмувала Юлія Ісай.

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