"Кошмарний антитренд": від якого верхнього одягу потрібно позбутися цієї зими
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До списку також увійшли кілька видів пальт та короткі ботильйони
У зимовому гардеробі цього року обов’язково мають бути базові речі — біла сорочка, водолазка, джинси — вони є основою для створення стильних образів. Однак, є такі речі, які давним-давно віджили своє і їх негайно потрібно позбутися, щоб не виглядати безглуздо.
Про антитренди зими 2022 року в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла дизайнер та засновник бренду 7/11 Seven Eleven Юлія Ісай.
За словами модного експерта, з моди вийшли одразу кілька видів верхнього одягу та взуття. Зокрема:
- хутряні шуби-гусениці;
- натуральне хутро;
- пальта з хутром на капюшоні, що пристібається;
- обтислі пальта;
- пальта без коміра;
- тонкі кардигани;
- короткі ботильйони;
- коротка шапка, що облягає.
Найжахливішим антитрендом Юлія Ісай назвала хутряні гусениці.
"Це ті шуби, в яких горизонтальними смужками йде хутро, тобто хутро-пропуск, хутро-пропуск. Ось такі шуби давним-давно кошмарний антитренд. Потім — натуральне хутро. Від нього багато хто відмовляється і це вважається антитрендом рік другий-третій", – розповіла засновник бренду 7/11.
Також не найвдалішим варіантом верхнього одягу на цю зиму стануть пальто, що облягають, оскільки виглядають вони куцо і виділяють всі недоліки фігури.
"А все, що трохи більше, ніж "облягаюче", це, я думаю, буде вічним трендом. Оскільки такий одяг виглядає виграшно на людині, він не виділяє недоліків і завжди виглядає актуальним", — резюмувала Юлія Ісай.
Раніше Телеграф повідомляв, як вибрати спідницю, яка вигідно підкреслить вашу фігуру.
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