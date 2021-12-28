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"Кошмарний антитренд": від якого верхнього одягу потрібно позбутися цієї зими

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Антитренди зими 2022
Антитренди зими 2022

До списку також увійшли кілька видів пальт та короткі ботильйони

У зимовому гардеробі цього року обов’язково мають бути базові речі — біла сорочка, водолазка, джинси — вони є основою для створення стильних образів. Однак, є такі речі, які давним-давно віджили своє і їх негайно потрібно позбутися, щоб не виглядати безглуздо.

Про антитренди зими 2022 року в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла дизайнер та засновник бренду 7/11 Seven Eleven Юлія Ісай.

За словами модного експерта, з моди вийшли одразу кілька видів верхнього одягу та взуття. Зокрема:

  • хутряні шуби-гусениці;
  • натуральне хутро;
  • пальта з хутром на капюшоні, що пристібається;
  • обтислі пальта;
  • пальта без коміра;
  • тонкі кардигани;
  • короткі ботильйони;
  • коротка шапка, що облягає.

Найжахливішим антитрендом Юлія Ісай назвала хутряні гусениці.

"Це ті шуби, в яких горизонтальними смужками йде хутро, тобто хутро-пропуск, хутро-пропуск. Ось такі шуби давним-давно кошмарний антитренд. Потім — натуральне хутро. Від нього багато хто відмовляється і це вважається антитрендом рік другий-третій", – розповіла засновник бренду 7/11.

Хутряні гусениці названі головним антитрендом зими 2022
Хутряні гусениці названі головним антитрендом зими 2022

Також не найвдалішим варіантом верхнього одягу на цю зиму стануть пальто, що облягають, оскільки виглядають вони куцо і виділяють всі недоліки фігури.

Облягаючі пальта також увійшли до антитрендів
Облягаючі пальта також увійшли до антитрендів

"А все, що трохи більше, ніж "облягаюче", це, я думаю, буде вічним трендом. Оскільки такий одяг виглядає виграшно на людині, він не виділяє недоліків і завжди виглядає актуальним", — резюмувала Юлія Ісай.

Раніше Телеграф повідомляв, як вибрати спідницю, яка вигідно підкреслить вашу фігуру.

Теги:
#Мода #Стиль #Шуба #Зима #Пальто #Мода 2022
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