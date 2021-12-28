Вже не модно: тренди, про які треба забути у 2022 році

При виборі модного одягу важливо звертати увагу не лише на те, як він на вас сидить, але й наскільки трендова ця річ

Дизайнерка та засновниця бренду 7/11 Seven Eleven Юлія Ісай в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповіла, які речі вийдуть із моди у 2022 році і що не варто одягати, щоб не виглядати безглуздо. Модний експерт, яка одягає Надю Дорофєєву, Мамарику, Злату Огневич, Jerry Heil, вважає, що наступного року варто відмовитись від одягу, який спотворює пропорції.

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Юлія Ісай сподівається, що у 2022 році надмірний оверсайз вийде з моди. За її словами, речі у такому стилі значно спотворюють пропорції.

Також дизайнерка зазначає, що почне втрачати актуальність і гострий носик на взутті. Щоправда, вона вважає, що мода на взуття у такому стилі час від часу ще повертатиметься.

Юлія Ісай каже, що з моди 2022 року почне виходити металеве напилення. Актуальність втратить і насичений глибокий зелений колір.

Решта, за словами модного експерта, буде циклічно — нічого не йтиме з моди назовсім.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які особливості крою спідниць варто звертати увагу у 2022 році, щоб виглядати стильно та красиво.