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Вже не модно: тренди, про які треба забути у 2022 році

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Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Надмірний оверсайз спотворює фігуру
Надмірний оверсайз спотворює фігуру

При виборі модного одягу важливо звертати увагу не лише на те, як він на вас сидить, але й наскільки трендова ця річ

Дизайнерка та засновниця бренду 7/11 Seven Eleven Юлія Ісай в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповіла, які речі вийдуть із моди у 2022 році і що не варто одягати, щоб не виглядати безглуздо. Модний експерт, яка одягає Надю Дорофєєву, Мамарику, Злату Огневич, Jerry Heil, вважає, що наступного року варто відмовитись від одягу, який спотворює пропорції.

Юлія Ісай сподівається, що у 2022 році надмірний оверсайз вийде з моди. За її словами, речі у такому стилі значно спотворюють пропорції.

Також дизайнерка зазначає, що почне втрачати актуальність і гострий носик на взутті. Щоправда, вона вважає, що мода на взуття у такому стилі час від часу ще повертатиметься.

Юлія Ісай каже, що з моди 2022 року почне виходити металеве напилення. Актуальність втратить і насичений глибокий зелений колір.

Решта, за словами модного експерта, буде циклічно — нічого не йтиме з моди назовсім.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які особливості крою спідниць варто звертати увагу у 2022 році, щоб виглядати стильно та красиво.

Теги:
#Мода #Одяг #Стиль #Дизайнер #Тренди
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