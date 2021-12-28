Рус

Акцент на яскраве та коротке: що буде в моді у 2022-му році

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
Яскравий одяг та спідниці міні — фаворити дизайнерів на 2022 рік
Яскравий одяг та спідниці міні — фаворити дизайнерів на 2022 рік

Фаворитами серед матеріалів будуть бавовна та льон

Напередодні Нового року експерти набагато активніше почали говорити як про модні тенденції на 2022-й, так і про речі, що вийшли і моди. Багато дизайнерів на наступний рік роблять ставку на яскраві кольори та цікаві фасони, оскільки всім уже набрид карантин та сірість.

Про те, які речі, кольори та фасони будуть актуальними у 2022 році, розповіла дизайнер Юлія Ісай в інтерв’ю "Телеграфу".

На її думку, тенденція на яскраві відтінки продовжуватиметься і такі речі повністю замінять сірий колір.

"Вони цього року теж були, ніхто не дивився на цей сірий, усі одягалися в рожевий та зелений, синій. Люди продовжуватимуть виділятися, всім набрид карантин та сірість", — каже Юлія Ісай.

Яскраві кольори будуть у тренді у 2022 році
Яскраві кольори будуть у тренді у 2022 році

Що стосується вибору матеріалу для одягу на 2022 рік, то на думку Ісай, вибір краще зупинити на натуральних тканинах — бавовна, льон. А у фасонах більший акцент зроблять на міні, оскільки воно дуже добре йде.

"Сподіваюся, всі носитимуть міні гарної довжини — по середину стегна, або міді — по середину гомілки. Довжину по середину коліна, яка ріже сильно ноги, ніхто вже не носитиме", — поділилася думками дизайнерка.

Також, у 2022 році до моди увійдуть укорочені піджаки, топи, блузи та зав’язки.

Спідниці міні та вкорочені піджаки – ще один тренд на 2022 рік
Спідниці міні та вкорочені піджаки – ще один тренд на 2022 рік

Раніше "Телеграф" повідомляв, який тренд названий найспокусливішим в одязі на 2022 рік.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренд #Плаття #Піджак #2022 рік
У наступному році прогнозується зростання тарифів
Україна
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У наступному році прогнозується зростання тарифів
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Аморальна поведінка колишнього заступника міністра МВС не пройде безкарною
Проти Гогілашвілі порушили кілька кримінальних справ: у чому його підозрюють
Дата публікації
Категорія
Новий варіант ковіду є ще заразнішим, ніж "Дельта"
"Омікрон" дістався до Києва: що відомо
Дата публікації
Категорія
Поліція залишила на трасі голого "бігуна"
"Ну його, б**дь, перекине нас двох": під Маріуполем розслідують смерть спортсмена, якого копи кинули голим посеред траси (відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Юлія Ісай розповіла про тренди 2022 року
Антитренди на українцях бачу щодня, смак в одязі є лише у 10% — дизайнерка Юлія Ісай