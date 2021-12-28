Акцент на яскраве та коротке: що буде в моді у 2022-му році

Фаворитами серед матеріалів будуть бавовна та льон

Напередодні Нового року експерти набагато активніше почали говорити як про модні тенденції на 2022-й, так і про речі, що вийшли і моди. Багато дизайнерів на наступний рік роблять ставку на яскраві кольори та цікаві фасони, оскільки всім уже набрид карантин та сірість.

Про те, які речі, кольори та фасони будуть актуальними у 2022 році, розповіла дизайнер Юлія Ісай в інтерв’ю "Телеграфу".

На її думку, тенденція на яскраві відтінки продовжуватиметься і такі речі повністю замінять сірий колір.

"Вони цього року теж були, ніхто не дивився на цей сірий, усі одягалися в рожевий та зелений, синій. Люди продовжуватимуть виділятися, всім набрид карантин та сірість", — каже Юлія Ісай.

Яскраві кольори будуть у тренді у 2022 році

Що стосується вибору матеріалу для одягу на 2022 рік, то на думку Ісай, вибір краще зупинити на натуральних тканинах — бавовна, льон. А у фасонах більший акцент зроблять на міні, оскільки воно дуже добре йде.

"Сподіваюся, всі носитимуть міні гарної довжини — по середину стегна, або міді — по середину гомілки. Довжину по середину коліна, яка ріже сильно ноги, ніхто вже не носитиме", — поділилася думками дизайнерка.

Також, у 2022 році до моди увійдуть укорочені піджаки, топи, блузи та зав’язки.

Спідниці міні та вкорочені піджаки – ще один тренд на 2022 рік

Раніше "Телеграф" повідомляв, який тренд названий найспокусливішим в одязі на 2022 рік.