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Дизайнер назвала речі із СРСР, які знову в моді

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Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Сукня у стилі 80-х
Сукня у стилі 80-х

Мода циклічна і в 2022 році можна сміливо діставати речі з бабусиної шафи, щоб одягатися трендово

Дизайнер Юлія Ісай, яка заснувала бренд 7/11 Seven Eleven, розповіла інтерв’ю виданню "Телеграф", які речі родом із СРСР будуть у тренді у 2022 році. Дівчина зазначає, що тренди з 2000-х років відходять на другий план і в моді знову речі з 80-х та 90-х.

За словами дизайнера, мода є і буде циклічною завжди. Вона вважає, що буде зроблено акцент на діджиталізацію та деякі технологічні рішення, але вигадати щось зовсім нове навряд чи хтось зможе.

Юлія Ісай зазначає, що речі родом із СРСР у 2022 році можна сміливо вписувати у свій гардероб. Наприклад, об’ємні кардигани або цікаві спідниці, хутряні шапки, ретро-сукні – можна поєднувати зі шкіряними ременями та цікавим взуттям.

Циклічність трендів також стосується і взуття. Гострі та квадратні носики вже були в моді, і цей тренд ще повторюватиметься. Тому, якщо у вас є улюблена пара взуття в хорошому стані, але вона втратила актуальність, її можна сміливо залишити у шафі – через 10-15 років її можна буде знову дістати та продовжувати носити.

Раніше Телеграф писав, які сукні вже зараз варто купувати на весну 2022 року. Стилісти зазначають, що тренди літа-весни вже відомі і модниці можуть сміливо обирати одяг для теплої пори року.

Теги:
#Мода #Одяг #СРСР #Стиль
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