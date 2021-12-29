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Можуть зіпсувати весь образ: 5 суперечливих трендів зими 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не женіться за подіумною модою, і вибирайте речі на свій смак Новина оновлена 29 грудня 2021, 09:08
Не женіться за подіумною модою, і вибирайте речі на свій смак

Щосезону мода пропонує яскраві тренди, які не завжди легко адаптувати до реального життя.

Настає Новий рік, а разом з ним приходять нові віяння в модній індустрії. Деякі тренди ще залишаються "при владі", а деякі змінюються на нові. Однак не завжди такі модні течії заходять на всі 100%. Часто тренди викликають багато суперечок і не приймаються модниками та модницями.

Стиліст Кадирова Файїла у своєму блозі в Інстаграм розповіла про найбільш суперечливі тренди зимового сезону 2022. Вона зазначила, що багатьом ці речі припадуть до душі, і вони із задоволенням додадуть їх у свої гардероби. Проте знайдуться й ті, кому ці тренди не сподобаються. Щобільше, практично до всіх речей цієї підбірки можна підібрати стильний альтернативний варіант.

Суперечливі тренди 2022

  • Капор/балаклава
  • Дутики
  • Жилет на голе тіло
  • Довгі кольорові рукавички
  • Взуття до середини ікри

Перш ніж почати носити одну з цих речей, варто уважно придивитися, і поставити собі головне питання: "Мені личить?". Важливо бути гранично чесним із самим собою, щоб не потрапити у незручну ситуацію зі своїм стилем.

Раніше "Телеграф" розповідав, який модний тренд 2022 року буде найспокусливішим і як підібрати вбрання у такому стилі.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль
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