Мода нульових у топі: 12 головних модних трендів 2022 року

Деякі з модних тенденцій були й у 2021 році, але не втратили своєї актуальності

Тренди наступного року вже активно обговорюють модні експерти, стилісти та дизайнери. Більшість із них стверджують, що трендом 2022 року стануть яскраві та короткі речі, а фаворитами серед матеріалів будуть бавовна та льон. Водночас багато стилістів проти, щоб в образах 2022 року були присутні "хижі" принти.

Стиліст Тетяна Базлова у своєму блозі в Instagram розповіла, які тренди точно стануть популярними у 2022 році, а які ще з минулого року не втратили актуальності та, як і раніше, будуть у моді.

Як стверджує експерт, у моду у 2022 році повернуться тренди нульових — крім міні та низької талії, також буде актуальною хутряна обробка ворота, мініатюрні кардигани, спортивні гламурні костюми, різної якості блиск тканин та декору, облягання.

А ось з того, що було модним у минулих сезонах і не втратило своєї актуальності, то йдеться про cut out, бра, шнурівки та повсюдний трикотаж. Саме такі речі вже кілька сезонів не виходять із модного чату, тому можна сміливо продовжувати носити їх і у 2022 році.

Головні тренди 2022 року

низька талія, мініспідниці та скорти

вирізи та лямки, шнурівка

прозорі тканини, сітка

трикотаж у всіх видах виробів

платформа та високий каблук

бра замість топів, футболок та майок

облягаючі комбінезони

комбінація "сукня+штани"

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Своїми особистими фаворитами стилістка назвала тренд на прозорість та бра замість футболок та майок.

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