Рус

Мода нульових у топі: 12 головних модних трендів 2022 року

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
Головні тренди 2022 року Новина оновлена 29 грудня 2021, 10:41
Головні тренди 2022 року

Деякі з модних тенденцій були й у 2021 році, але не втратили своєї актуальності

Тренди наступного року вже активно обговорюють модні експерти, стилісти та дизайнери. Більшість із них стверджують, що трендом 2022 року стануть яскраві та короткі речі, а фаворитами серед матеріалів будуть бавовна та льон. Водночас багато стилістів проти, щоб в образах 2022 року були присутні "хижі" принти.

Стиліст Тетяна Базлова у своєму блозі в Instagram розповіла, які тренди точно стануть популярними у 2022 році, а які ще з минулого року не втратили актуальності та, як і раніше, будуть у моді.

Як стверджує експерт, у моду у 2022 році повернуться тренди нульових — крім міні та низької талії, також буде актуальною хутряна обробка ворота, мініатюрні кардигани, спортивні гламурні костюми, різної якості блиск тканин та декору, облягання.

А ось з того, що було модним у минулих сезонах і не втратило своєї актуальності, то йдеться про cut out, бра, шнурівки та повсюдний трикотаж. Саме такі речі вже кілька сезонів не виходять із модного чату, тому можна сміливо продовжувати носити їх і у 2022 році.

Головні тренди 2022 року

  • низька талія, мініспідниці та скорти
  • вирізи та лямки, шнурівка
  • прозорі тканини, сітка
  • трикотаж у всіх видах виробів
  • платформа та високий каблук
  • бра замість топів, футболок та майок
  • облягаючі комбінезони
  • комбінація "сукня+штани"

Своїми особистими фаворитами стилістка назвала тренд на прозорість та бра замість футболок та майок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вдягнути на Новий рік, щоб стати зіркою вечора.

Теги:
#Мода #Стиліст #Стиль #Тренд #Новий рік
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
В регіонах
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Категорія
Президент Путін у компанії найвищого військового командування РФ
Мова вже не лише про долю України, а й світу: чого варто чекати від армії Путіна у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Новий рік у засніженому лісі
Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в клубі "Арена" в Одесі
В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Панорама готелю
Десятки українців застрягли в Єгипті на Новий рік: їм продали тури, але селити відмовилися (відео)