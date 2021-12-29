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Відкрита блискавка, гудзики та декор: 7 ознак застарілого пуховика (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Краще їх не носити, щоби не виглядати немодною.
Краще їх не носити, щоби не виглядати немодною.

Хороший пуховик має бути не лише теплим, а також актуальним.

Пуховик — це зручний, легкий і теплий верхній одяг, який є одним з обов’язкових складових гардеробу для холодної зими. Ми вже писали про вже не стильні моделі шуб у зимовому сезоні 2022, а тепер настав час поговорити про застарілі моделі пуховиків.

Стиліст Катерина Соколовська на своїй сторінці в Інстаграмі підготувала добірку застарілих моделей пуховиків, яка допоможе вам вибрати стильну та нову модель куртки. Стиліст зазначає, що застарілі моделі продовжують продавати в багатьох магазинах, тому при виборі куртки треба бути уважними, щоб не купити неактуальну модель.

Катерина Соколовська також додала, що антитренди знижують вартість всього образу, тому, щоб не зіпсувати свій образ, потрібно вибирати актуальну модель, тим більше пуховик — це покупка не на один сезон.

7 ознак застарілого пуховика

  • Пуховики з відкритою блискавкою. Краще вибирати моделі, у яких блискавка закрита застібкою.
  • Велика кількість декору на пуховику знизить вартість всього образу.
  • Пуховик, який поєднує різні фактури.
  • Куртка на ґудзиках.
  • Пуховики з хутром. Якщо таку модель і купувати, то вибирати хутро потрібно м’яке і в спокійних тонах.
  • Зайве облягання.
  • Пуховик зі спідницею.

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти на одязі додадуть вам зайвий вік та підкреслять недоліки фігури.

Теги:
#Мода #Стиль #Пуховик
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