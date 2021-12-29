Забудьте про колгоспні вії: названі антитренди макіяжу 2022 року (фото)
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Тренди в мейк-апі, які вже не в моді
Макіяж і укладка – не менш важлива складова образу у святковий день, ніж ошатний одяг.
Візажист Анна Шугаєва розповіла в Інстаграмі про сучасні тренди макіяжу, які "допомагають" жінкам виглядати так, ніби вони застрягли десь у чудовому 2010 році.
Який макіяж зараз не в моді: антитренди 2022 року
- Контрастний контуринг та "нежива" шкіра.
Світлотіньова корекція має бути м’якою, без контрастних перепадів від білого до коричневого. Яскраві виражені вилиці створюють враження, що череп трохи притиснули з боків.
- Графічні брови.
Багато дівчат не можуть розлучитися зі звичкою робити їх темнішими і чіткішими, але це зробить ваш вигляд тільки старшим і грубішим. Набагато виграшніше виглядає м’яка, спокійна брова, яка вибудовується у кожного, виходячи з його особистої анатомії та кольоротипу.
- Колгоспні вії-щітки.
На свята – клейте пучки, але на щоденній основі краще зробити якісне ламінування.
- Графічні стрілки на навислих повіках.
Це перестає виглядати гарним як тільки ви відкриваєте очі і дивитеся прямо: у кращому випадку стрілка просто зникне, а в найгіршому варіанті підкреслить нависання і стане кривою.
- Невідповідна укладка.
Іноді буває і так, що образ з непоганим макіяжем буде просто зіпсований непридатною укладкою. Сміливо кажіть "ні" об’ємним "будинкам на голові", нерухомим, незграбним локонам і недоглянутим кінцям волосся.
Додамо, що зачіска є невід’ємним атрибутом карколомного образу на свята. Які зачіски наступного року будуть актуальними – дивіться у нашому матеріалі.
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