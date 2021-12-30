Забираємо з собою у 2022-й! Які тренди в одязі залишаться актуальними у новому році
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Такий одяг добре зарекомендував себе у 2021 році й піде з нами у наступний
Модні тенденції змінюються дуже швидко. За минулий рік деякі популярні речі — бермуди, взуття з квадратним носком та теплі сукні — вже всім набридли та стилісти перестали вважати їх модними чи якимись особливими, проте є такі тренди, які точно залишаться з нами у 2022 році.
Про такі речі у власному блозі в Instagram під назвою stilnodostupnо розповіла стиліст Ольга. Також експерт з моди показала, як виглядають у повсякденному образі ті самі тренди й із чим найкраще їх поєднувати.
Які тренди переходять у 2022-й?
Колір Індіго
Стиліст вважає, що будь-які джинсові вироби в даному кольорі будуть дуже актуальними у 2022 році.
Бахрома
Цей тренд не втратив актуальності ні в одязі, ні в аксесуарах.
Розрізи
Можете сміливо на 2022 рік купувати джинси та штани з розрізами, оскільки вони будуть дуже виграшними.
V-силует
Як і раніше, залишаться в тренді величезні рукави, підплічники та інші особливості крою, які створюють V-силует.
Шкіра
Шкіряні речі перейшли в розряд сучасної бази.
Костюми зі спідницями
Цей тренд стає все популярнішим, тому можете сміливо купувати собі такий образ.
Трикотаж
Костюми, сукні, светри, кардигани — улюблена база, яка буде в моді й у 2022 році.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якого верхнього одягу потрібно позбутися цієї зими.
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