Забираємо з собою у 2022-й! Які тренди в одязі залишаться актуальними у новому році

Такий одяг добре зарекомендував себе у 2021 році й піде з нами у наступний

Модні тенденції змінюються дуже швидко. За минулий рік деякі популярні речі — бермуди, взуття з квадратним носком та теплі сукні — вже всім набридли та стилісти перестали вважати їх модними чи якимись особливими, проте є такі тренди, які точно залишаться з нами у 2022 році.

Про такі речі у власному блозі в Instagram під назвою stilnodostupnо розповіла стиліст Ольга. Також експерт з моди показала, як виглядають у повсякденному образі ті самі тренди й із чим найкраще їх поєднувати.

Які тренди переходять у 2022-й?

Колір Індіго

Стиліст вважає, що будь-які джинсові вироби в даному кольорі будуть дуже актуальними у 2022 році.

Бахрома

Цей тренд не втратив актуальності ні в одязі, ні в аксесуарах.

Розрізи

Можете сміливо на 2022 рік купувати джинси та штани з розрізами, оскільки вони будуть дуже виграшними.

V-силует

Як і раніше, залишаться в тренді величезні рукави, підплічники та інші особливості крою, які створюють V-силует.

Шкіра

Шкіряні речі перейшли в розряд сучасної бази.

Костюми зі спідницями

Цей тренд стає все популярнішим, тому можете сміливо купувати собі такий образ.

Трикотаж

Костюми, сукні, светри, кардигани — улюблена база, яка буде в моді й у 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого верхнього одягу потрібно позбутися цієї зими.