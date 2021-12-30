Як скласти ідеальний гардероб: стиліст на прикладах пояснила, у чому різниця між трендом та базою (фото)

Бути модною чи стильною – що виберете ви?

Кожен сезон мода пропонує нам яскраві тренди, які не завжди легко адаптувати до реального життя. Щоб виглядати гідно та стильно, не обов’язково покладатися лише на те, що нам пропонують великі кутюр’є. Потрібно ще знати про базові речі, які мають бути у кожної модниці. У чому ж різниця між трендами та базою?

Стиліст Тетяна Базлова розповіла про це у себе в Інстаграмі.

Базові вироби — це вироби максимально нейтральні. Тобто у них простий крій, спокійний відтінок, відсутність декору та акцентних деталей. Найчастіше база – це довгостроковий тренд.

Навіщо потрібна: база дає найвищий рівень поєднання з іншими виробами в гардеробі і довговічність з точки зору актуальності. Будь-яка побудова гардеробу починається з бази.

Акцентні вироби: Тут усе ясно з назви, це пряма протилежність базі. У акцентних виробів може бути яскравий колір, багатий декор або незвичайний крій.

Навіщо потрібні: акценти допомагають створювати цікавий та ненудний гардероб.

Тренди. Це те, що ми бачимо на подіумах. Ті самі деталі образів або виробів, які простежуються, як правило, у декількох дизайнерів одночасно. Вони стають дуже популярними.

Тренд та акцент — дуже близькі поняття. Вони виключають одне одного, на відміну пари "база-акцент".

"База та акценти в актуальних виконаннях — це стиль. Тренди — це мода", — резюмує стиліст.

Додамо, що у 2022 році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним наступного року ще — дивіться в нашому матеріалі.