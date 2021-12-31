Рус

Забудьте про натуральне хутро: які шуби будуть у тренді у 2022 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
103
Модні шуби зима 2022 Новина оновлена 31 грудня 2021, 08:15
Модні шуби зима 2022

Різноплановість модних шуб 2022 дозволить вибрати кожну модель до свого смаку.

Холодна пора року – це пора, коли найходовішими речами є шуби та пуховики. Щоб залишатися модною і вражати всіх своїм зовнішнім виглядом, потрібно вміти правильно обирати й верхній одяг. Ми вже розповідали "як не треба": про застарілі моделі пуховиків, а також неактуальні фасони шуб. А тепер поговорімо про те, як "треба", і розберемося, які шуби будуть у топі цієї зими.

Стиліст Анастасія Надточій у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком image.buro, вирішила поговорити про тренди на штучне та натуральне хутро: що з цього модно носити на сьогодні.

Краще, звичайно, вибирати еко хутро: і тваринам не шкодимо, і в шубі ходимо. Тим більше, що штучне хутро це не завжди означає синтетичне. Зараз для виготовлення теплих еко шуб все частіше використовується шерсть тварин, тому їх певною мірою можна вважати натуральними.

У 2022-му році найактуальнішими моделями стали шуби світлих відтінків, а також моделі з незвичайними фактурами — об’ємними та гладкими. Варто відзначити, що наймоднішими вважаються шуби з овчини або матеріалів, що її імітують.

Найактуальніші моделі шуб 2022

  • Світлі моделі
  • Шуби "Тедді"
  • Моделі з гладкими фактурами
  • Леопардові шуби
  • Кольорові шуби
  • Укорочені шуби

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти на одязі додадуть вам зайвий вік та підкреслять недоліки фігури.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Зимова мода
Кадр відеоконференції на початку грудня
Світ
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кадр відеоконференції на початку грудня
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Категорія
Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня
На кінець року кількість хворих знову підскочила: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Намагайтеся провести останній день року з максимальною користю
Встигнути до Нового року: 7 речей, які потрібно зробити 31 грудня
Дата публікації
Категорія
Чи варто купувати житло у 2022 році
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Українці часто їздять узимку відпочивати
Де відпочити взимку: українцям назвали найбільш "ходові" варіанти для туризму