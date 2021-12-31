Забудьте про натуральне хутро: які шуби будуть у тренді у 2022 році (фото)

Різноплановість модних шуб 2022 дозволить вибрати кожну модель до свого смаку.

Холодна пора року – це пора, коли найходовішими речами є шуби та пуховики. Щоб залишатися модною і вражати всіх своїм зовнішнім виглядом, потрібно вміти правильно обирати й верхній одяг. Ми вже розповідали "як не треба": про застарілі моделі пуховиків, а також неактуальні фасони шуб. А тепер поговорімо про те, як "треба", і розберемося, які шуби будуть у топі цієї зими.

Стиліст Анастасія Надточій у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком image.buro, вирішила поговорити про тренди на штучне та натуральне хутро: що з цього модно носити на сьогодні.

Краще, звичайно, вибирати еко хутро: і тваринам не шкодимо, і в шубі ходимо. Тим більше, що штучне хутро це не завжди означає синтетичне. Зараз для виготовлення теплих еко шуб все частіше використовується шерсть тварин, тому їх певною мірою можна вважати натуральними.

У 2022-му році найактуальнішими моделями стали шуби світлих відтінків, а також моделі з незвичайними фактурами — об’ємними та гладкими. Варто відзначити, що наймоднішими вважаються шуби з овчини або матеріалів, що її імітують.

Найактуальніші моделі шуб 2022

Світлі моделі

Шуби "Тедді"

Моделі з гладкими фактурами

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Леопардові шуби

Кольорові шуби

Укорочені шуби

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