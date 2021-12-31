Як таке можна носити? Найбільш незрозумілі тренди 2022 року

Не всі модники наважаться використати в житті тренди 2022 року

Модні тренди настільки швидко змінюються, що часом дуже складно встежити за тим, що зараз є актуальним. В останні роки все частіше на піку популярності дуже дивні речі, які далеко не всі наважаться носити у повсякденному житті.

Про це пише AdMe.ru.

"Лялькові губи"

Іконою стилю у 2021 році стала лялька Bratz. Багато дівчат намагалися повторити її стиль за допомогою макіяжу. Так, дівчата в усьому світі фарбують губи, виходячи за контур зверху та знизу, водночас куточки рота намагаються залишати без помади. Таким чином створюють ефект пухких губ та невеликого лялькового рота.

3D-нігті

Американські зірки підхопили тренд із Кореї та Японії на опуклий манікюр, дедалі частіше демонструючи його в соцмережах.

Окуляри "очі мухи"

Модні експерти стверджують, що у 2022 році на піку популярності будуть величезні окуляри, у стилі "котячого ока". Щоправда, у народі їх уже зараз називають "очима мухи".

Туфлі на платформі

Ще кілька років тому туфлі на платформі стали одним із головних антитрендів, але зараз таке взуття знову стає модним.

Джинси-труби із заниженою талією

Речі оверсайз у 2021 році впевнено оселилися у наших гардеробах, а у 2022 році модними будуть вільні джинси із заниженою талією – привіт із 2000-х.

Окуляри з хутром

Штучне хутро стало трендом 2021 року. З нього робили і шуби, сумки, і шапки, і взуття. 2022 року матеріал дістався і до окулярів.

Гумові чоботи

Гумові чоботи у 2022 році можна буде носити не лише під час або після дощу, а й за будь-якої погоди. Щоправда, наскільки комфортно буде у такому взутті – окреме питання.

Розмиті губи

За словами візажистів, якщо помаду наносити нерівномірно, ніби ви це робили без дзеркала і на ходу, то напевно виглядатимете трендово. Такий макіяж, за словами модних експертів, дозволить виглядати більш м’яко та романтично.

"Жилет дідуся"

Жилети прижилися в гардеробах модниць у 2021 році, але найближчим часом тренд дістанеться жилетів у стилі "речей дідуся".

Пластикова біжутерія

Якщо в дитинстві ви любили носити пластикові прикраси, то можете сміливо робити це і зараз.

Сабо

Здається, що ще недавно це взуття було у списках антитрендів, але стилісти пропонують повертати його до свого гардеробу. При цьому, щоб бути в тренді, сабо можна носити і на босу ногу, і зі шкарпетками.

Попкорн-топи

Ще одним привітом із 2000-х у 2022 році стане мода на укорочені топи, які вже зараз активно носять світові зірки.

Балаклава

Дизайнери закликають не соромитися балаклав та утеплюватись за їх допомогою взимку 2022 року.

"Рідке волосся"

Щоб бути модною не потрібно виривати "зайве" волосся на голові — йдеться про ідеально пряме, прилизане волосся. При цьому зачіска повинна бути м’якою і рухливою.

Губи з довільним контуром

Якщо ви хочете зробити "пухкі" губи, довільно намалювавши їх контур олівцем, то в 2022 такі ідеї вітаються. А якщо це буде дуже помітно – то навіть краще.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який тренд 2022 стане найпривабливішим і спокусливим.