"Прийоми стрункості": 8 способів, як здаватися вище за допомогою одягу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 108
Грамотно застосовуючи такі прийоми, можна збалансувати силует.
Правильна посадка одягу по фігурі – це основа гармонійного образу. Щоб виглядати стильно, потрібно обов’язково знати про базові речі, які мають бути у кожної модниці, а також вміти правильно їх носити.
Іміджмейкер Оксана Денісова на своїй сторінці в Інстаграм ( effection_lady) навчає стилю своїх підписниць. Крім знань про тренди та антитренди, кожній жінці необхідно вміти працювати зі своєю фігурою, і знати, як розставляти акценти та приховувати недоліки.⠀⠀⠀
Стиліст зазначає, що жодна модна річ не перетворить гардероб, якщо вибирати не той фасон або ті довжини суконь, спідниць, жакетів.
Оксана Денисова поділилася прийомами, що допомагають виглядати вищими і стрункішими. Стиліст запевняє, що тільки коли ви повністю продумаєте концепцію образу і поєднаєте воєдино фасони, довжини, відтінки, аксесуари та прикраси, тоді незалежно від особливостей фігури ви виглядатимете бездоганно.
Прийоми, як візуально виглядати вище та стрункіше
- Однотонність
- Взуття та колготки в тон
- Вузький лаконічний силует
- Висока зачіска
- Штани в підлогу
- Висока посадка
- Форма мису взуття
- Контрастні вертикалі та принти
Додамо, що у 2022 році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним наступного року ще дивіться в нашому матеріалі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-