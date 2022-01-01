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"Прийоми стрункості": 8 способів, як здаватися вище за допомогою одягу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Правильно підібрані речі допоможуть зробити вас вищим Новина оновлена 01 січня 2022, 13:09
Правильно підібрані речі допоможуть зробити вас вищим

Грамотно застосовуючи такі прийоми, можна збалансувати силует.

Правильна посадка одягу по фігурі – це основа гармонійного образу. Щоб виглядати стильно, потрібно обов’язково знати про базові речі, які мають бути у кожної модниці, а також вміти правильно їх носити.

Іміджмейкер Оксана Денісова на своїй сторінці в Інстаграм ( effection_lady) навчає стилю своїх підписниць. Крім знань про тренди та антитренди, кожній жінці необхідно вміти працювати зі своєю фігурою, і знати, як розставляти акценти та приховувати недоліки.⠀⠀⠀

Стиліст зазначає, що жодна модна річ не перетворить гардероб, якщо вибирати не той фасон або ті довжини суконь, спідниць, жакетів.

Оксана Денисова поділилася прийомами, що допомагають виглядати вищими і стрункішими. Стиліст запевняє, що тільки коли ви повністю продумаєте концепцію образу і поєднаєте воєдино фасони, довжини, відтінки, аксесуари та прикраси, тоді незалежно від особливостей фігури ви виглядатимете бездоганно.

Прийоми, як візуально виглядати вище та стрункіше

  • Однотонність
  • Взуття та колготки в тон
  • Вузький лаконічний силует
  • Висока зачіска
  • Штани в підлогу
  • Висока посадка
  • Форма мису взуття
  • Контрастні вертикалі та принти

Додамо, що у 2022 році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним наступного року ще дивіться в нашому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль
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