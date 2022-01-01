Тренди – не головне: 6 правил стилю, які дозволять завжди виглядати чудово

Існує кілька основних принципів формування гардеробу, не підвладних ні моді, ні часу, тому працюють завжди

Наскільки ваш гардероб буде зручним, як часто його доведеться оновлювати, і наскільки образ відповідатиме вашим бажанням та цілям, залежить виключно від вашого вміння підбирати речі. Ви можете намагатися купувати тільки трендові речі, але виглядатимете безглуздо.

Про це на своїй сторінці в Instagram пише стиліст Оксана Денисова.

За її словами, якщо сповідувати шопінг терапію, то з більшою ймовірністю в гардеробі будуть речі, які складно поєднуватиме з іншим одягом. Саме про такі гардероби кажуть, що багато речей, одягти нічого.

Стиліст звертає увагу на те, що стратегії розумного вибору одягу не сприяє складання максимальної кількості комплектів на кожен день.

Ще одним прикладом може бути підвищена увага, любов чи пристрасть до чогось одного на шкоду іншому. Наприклад, для когось це сумки, нігті, взуття та інше.

Працювати важливо з усіма складовими образу, такими як:

Природність портретної зони

Мінімалізм

Помірний колір

Ідеальна посадка

Речі з довгим терміном придатності

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати одяг, в якому ви виглядатимете стрункіше.