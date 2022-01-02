Приховає кривизну ніг і візуально збільшить зріст: 6 лайфхаків від стиліста про вибір взуття

Ці поради допоможуть правильно підібрати висоту чобіт, які лише підкреслять вашу красу.

Дівчата бувають різні: високі та низькі, повненькі та худі, проте кожній з них хочеться виглядати красиво та стильно. Навіть якщо у вас є якісь недоліки, їх можна легко виправити за допомогою одягу. Наприклад, якщо знати "секрети", як візуально виглядати вище і стрункіше.

Стиліст Анастасія Михайлова на своїй сторінці в Інстаграм вирішила продовжити цю тему та розповіла, як правильно обирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала. Щобільше, правильно підібране взуття також може візуально подовжити ноги та сховати їхні недоліки.

Як правильно вибирати довжину взуття

Ботфорти завдовжки вище за коліно.

Добре підходять при струнких і довгих ногах, але якщо ваші стегна досить широкі, ноги повні, то не варто застосовувати таку модель. Перевага такої моделі — це, безумовно, можливість повністю приховати кривину ніг.

Довжина прямо під коліном.

Така довжина закінчується на вузькій частині ноги, що допомагає чітко розділити зони, і підходить при будь-якому зрості та довжині ніг. Таку модель можна назвати універсальною. Якщо халява такого взуття широка, то це допоможе зробити стрункішими ноги.

Довжина на 4-5 см нижче за коліно.

Довжина, яка наближається до небезпечної, адже може вкорочувати ноги, якщо довжина коліна до п’яти коротка. Мінус такої моделі в тому, що вона закінчується на широкій частині ноги. Підійде така довжина, якщо зона від коліна до п’яти довга, а верхня частина ніг значно коротша.

Довжина до середини гомілки чи нижче.

Небезпечна довжина. Підходить при високому зрості та довгих ногах, і не підходить при широкій гомілці. Таке взуття підійде, якщо потрібно візуально трохи зменшити зріст. Така довжина не становить небезпеки у поєднанні зі спідницею довжини міді.

Високі челсі.

Небезпечна довжина для короткого взуття, адже вона вкорочує ноги та обрізає їх. Можна носити таку довжину, якщо створити повну вертикаль кольору. Таке взуття менш небезпечне коли повністю прилягає, а ось широкі в гомілці моделі краще оминати.

Довжина до щиколоток.

Пропорційна довжина короткого взуття! Підійде за будь-якого зросту і пропорцій. Таке взуття стане чудовою базою!

Додамо, що в новому році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним у 2022-му році ще дивіться в нашому матеріалі.