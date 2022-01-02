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Приховає кривизну ніг і візуально збільшить зріст: 6 лайфхаків від стиліста про вибір взуття

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Правильно підібране взуття — запорука успішного образу Новина оновлена 02 січня 2022, 14:55
Правильно підібране взуття — запорука успішного образу

Ці поради допоможуть правильно підібрати висоту чобіт, які лише підкреслять вашу красу.

Дівчата бувають різні: високі та низькі, повненькі та худі, проте кожній з них хочеться виглядати красиво та стильно. Навіть якщо у вас є якісь недоліки, їх можна легко виправити за допомогою одягу. Наприклад, якщо знати "секрети", як візуально виглядати вище і стрункіше.

Стиліст Анастасія Михайлова на своїй сторінці в Інстаграм вирішила продовжити цю тему та розповіла, як правильно обирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала. Щобільше, правильно підібране взуття також може візуально подовжити ноги та сховати їхні недоліки.

Як правильно вибирати довжину взуття

  • Ботфорти завдовжки вище за коліно.

Добре підходять при струнких і довгих ногах, але якщо ваші стегна досить широкі, ноги повні, то не варто застосовувати таку модель. Перевага такої моделі — це, безумовно, можливість повністю приховати кривину ніг.

  • Довжина прямо під коліном.

Така довжина закінчується на вузькій частині ноги, що допомагає чітко розділити зони, і підходить при будь-якому зрості та довжині ніг. Таку модель можна назвати універсальною. Якщо халява такого взуття широка, то це допоможе зробити стрункішими ноги.

  • Довжина на 4-5 см нижче за коліно.

Довжина, яка наближається до небезпечної, адже може вкорочувати ноги, якщо довжина коліна до п’яти коротка. Мінус такої моделі в тому, що вона закінчується на широкій частині ноги. Підійде така довжина, якщо зона від коліна до п’яти довга, а верхня частина ніг значно коротша.

  • Довжина до середини гомілки чи нижче.

Небезпечна довжина. Підходить при високому зрості та довгих ногах, і не підходить при широкій гомілці. Таке взуття підійде, якщо потрібно візуально трохи зменшити зріст. Така довжина не становить небезпеки у поєднанні зі спідницею довжини міді.

  • Високі челсі.

Небезпечна довжина для короткого взуття, адже вона вкорочує ноги та обрізає їх. Можна носити таку довжину, якщо створити повну вертикаль кольору. Таке взуття менш небезпечне коли повністю прилягає, а ось широкі в гомілці моделі краще оминати.

  • Довжина до щиколоток.

Пропорційна довжина короткого взуття! Підійде за будь-якого зросту і пропорцій. Таке взуття стане чудовою базою!

Додамо, що в новому році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним у 2022-му році ще дивіться в нашому матеріалі.

Теги:
#Мода #Взуття #Стиль
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