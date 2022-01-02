Приховає кривизну ніг і візуально збільшить зріст: 6 лайфхаків від стиліста про вибір взуття
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Ці поради допоможуть правильно підібрати висоту чобіт, які лише підкреслять вашу красу.
Дівчата бувають різні: високі та низькі, повненькі та худі, проте кожній з них хочеться виглядати красиво та стильно. Навіть якщо у вас є якісь недоліки, їх можна легко виправити за допомогою одягу. Наприклад, якщо знати "секрети", як візуально виглядати вище і стрункіше.
Стиліст Анастасія Михайлова на своїй сторінці в Інстаграм вирішила продовжити цю тему та розповіла, як правильно обирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала. Щобільше, правильно підібране взуття також може візуально подовжити ноги та сховати їхні недоліки.
Як правильно вибирати довжину взуття
- Ботфорти завдовжки вище за коліно.
Добре підходять при струнких і довгих ногах, але якщо ваші стегна досить широкі, ноги повні, то не варто застосовувати таку модель. Перевага такої моделі — це, безумовно, можливість повністю приховати кривину ніг.
- Довжина прямо під коліном.
Така довжина закінчується на вузькій частині ноги, що допомагає чітко розділити зони, і підходить при будь-якому зрості та довжині ніг. Таку модель можна назвати універсальною. Якщо халява такого взуття широка, то це допоможе зробити стрункішими ноги.
- Довжина на 4-5 см нижче за коліно.
Довжина, яка наближається до небезпечної, адже може вкорочувати ноги, якщо довжина коліна до п’яти коротка. Мінус такої моделі в тому, що вона закінчується на широкій частині ноги. Підійде така довжина, якщо зона від коліна до п’яти довга, а верхня частина ніг значно коротша.
- Довжина до середини гомілки чи нижче.
Небезпечна довжина. Підходить при високому зрості та довгих ногах, і не підходить при широкій гомілці. Таке взуття підійде, якщо потрібно візуально трохи зменшити зріст. Така довжина не становить небезпеки у поєднанні зі спідницею довжини міді.
- Високі челсі.
Небезпечна довжина для короткого взуття, адже вона вкорочує ноги та обрізає їх. Можна носити таку довжину, якщо створити повну вертикаль кольору. Таке взуття менш небезпечне коли повністю прилягає, а ось широкі в гомілці моделі краще оминати.
- Довжина до щиколоток.
Пропорційна довжина короткого взуття! Підійде за будь-якого зросту і пропорцій. Таке взуття стане чудовою базою!
Додамо, що в новому році в моді буде зроблено акцент на яскраве та коротке вбрання. Що буде актуальним у 2022-му році ще дивіться в нашому матеріалі.
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