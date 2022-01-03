Мода СРСР повертається: які речі з бабусиного гардеробу будуть актуальними у 2022 році

Взимку 2022 року можна стильно утеплитися за допомогою одягу, який був актуальний понад 30 років тому

Мода циклічна і ми в цьому неодноразово переконувалися. Так, у моду повертаються речі з 2000-х. Також актуальними у 2022 році будуть речі, які носили наші мами та бабусі у 80-х та 90-х, головне, правильно їх стилізувати.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також: Категорія Мода Дизайнер назвала речі із СРСР, які знову в моді Мода циклічна і в 2022 році можна сміливо діставати речі з бабусиної шафи, щоб одягатися трендово

Косинка

Косинки були невід’ємною частиною гардеробу радянських жінок незалежно від пори року. Зараз цей аксесуар знову модний. Їх можна носити у класичному варіанті, зав’язуючи спереду, а також використовувати як бандани, чалми чи пов’язки на волосся. При цьому у 2022 році косинка стане відмінним доповненням до будь-якого образу.

Піджак із широкими плечима

На початку 2022 року в моді одяг оверсайз, що дозволяє повернути в гардероби модниць піджаки з широкими плечима. Це можуть бути вільні моделі на кілька розмірів більші, і приталені блейзери. Вільний піджак стане чудовим доповненням до широких штанів, довгих сукень або міні спідниць. У свою чергу приталені моделі чудово доповнять образ із брюками клеш, шорти-бермуди, джинси або спідницю-олівець.

Ситцева сукня

Ситцеві сукні залишаються актуальними з літа минулого року. Взимку такий одяг можна "утеплити" за допомогою тонких водолазок або накинути зверху товстий в’язаний светр, вовняний кардиган або худі. Також чудово виглядати взимку ситцеві сукні будуть з дутими куртками, шубами з екохутра, довгими пальтами або дублянками. Взуття можна вибрати абсолютно різне: як грубі черевики на шнурівці, так і ботильйони на підборах.

Штани кльош

Штани кльош завжди вдало підкреслюють фігуру. Моделі такого крою додають стрункості та зросту, а якщо це річ із завищеною посадкою, то ще й підкреслять талію. Такі штани добре поєднуються як з об’ємним верхом, так і з кофтами, що облягають, і топами. Якщо ж вибрати взуття на підборах, то таке поєднання візуально зробить ноги довшими та стрункішими.

Берет

Берети зараз є одними з наймодніших головних уборів. Варто віддати перевагу моделям із щільних матеріалів, які добре триматимуть форму. Власницям круглого обличчя не варто натягувати бере на лоба, щоб не робити голову візуально ще ширшою.

Светр з горлом

Взимку теплі в’язані светри з горлом, які дуже любили наші мами та бабусі, дуже практичні. Тим більше, що взимку-2022 вони ще й дуже модні. У такому одязі вам буде дуже тепло, а комір захистить шию від продування. До того ж, об’ємні в’язані светри добре поєднуються з будь-яким верхнім одягом.

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять виглядати чудово, незалежно від того, що зараз у тренді.