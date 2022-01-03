З серії "не для слабкодухих": 5 жіночих трендів, які не подобаються чоловікам
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Є жіночий одяг, який не дуже подобається чоловікам, а деякі вони просто не переносять і не розуміють.
Мода настільки швидко змінюється, що не завжди встигаєш стежити за всіма трендами, але модниці завжди намагаються бути в курсі всіх новинок. Однак часто буває так, що нові тренди настільки дивні, що тільки найсміливіші дівчата наважуються їх носити. Але сьогодні ми поговоримо про ті модні тренди, які не розуміють чоловіки.
Іміджмейкер Оксана Денісова, яка веде модний блог в Інстаграм під ніком effection_lady, розповіла про ті жіночі тренди, які чоловікам не подобаються. Іноді, звичайно, представники сильної статі "переборщують", але часто на багато речей дивляться адекватніше.
"Чоловіки, як відомо, люблять очима. Їм не важливо всі ці модно/не модно" — додає стиліст, відзначаючи що немає нічого соромного в тому, щоб радувати своїх чоловіків своїм зовнішнім виглядом.
Тренди, які не подобаються чоловікам
- Кюлоти
- Момси та Бойфренди.
Такі штани дуже практичні і зручні, але знову чоловікам вони не припали до смаку.
- Оверсайз
- Важкі кросівки
- Речі з чоловічого гардероба
Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати одяг, в якому ви виглядатимете стрункіше.
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