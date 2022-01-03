Вся справа у фасоні: як вибрати джинси, які підкреслять вашу фігуру

Джинси є універсальним одягом, який допоможе виглядати стильно

Завдання з хорошої посадки джинсів у всіх різні. Часто, наприклад, високі дівчата хочуть візуально вкоротити зріст. Інші ж навпаки – витягнутися чи подовжити ноги. І ті, й інші цілі можна досягти правильним підбором фасону.

Про це на своїй сторінці в Instagram пише стиліст Тетяна Базлова.

Різні моделі також по-різному впливають і на об'єми. Так, наприклад, якщо ви хочете приховати об’єм у стегнах, вибирайте напівоблягаючі моделі (прямі, slim fit, mom’s fit). Якщо хочете підкреслити фігуру, то навпаки — ті, що облягають у зоні стегон (наприклад, клеш).

Прямі джинси

Базова модель, яка підходить усім типам фігур. Можуть бути вкорочені та повної довжини, на різних рівнях талії. Для ефекту довгих ніг вибирайте високу талію та повну довжину.

Джинси slim fit

Це найкраща альтернатива скінні. І ті, й інші – вузькі, але slim fit – напівоблягаючі, у той час як скінні щільно облягають ноги. Підходять для більшості типів фігур і є ідеальною базою.

Джинси кльош

Не можна стверджувати, що кльош не личить невисоким. Якщо вони довгі (закривають взуття на 2/3) та на високій талії, то вони навпаки витягнуть силует. Укорочені кльоші візуально вкорочують зріст.

Широкі джинси

Джинси Wide Leg підійдуть тим, хто любить розслабленіші образи. Якщо вибрати високу талію та повну довжину, то вони візуально подовжують ноги. Але, на відміну від прямих і кльош, не будуть так стрункішати силует.

Джинси-кюлоти

Кюлоти – це укорочені джинси. Можуть бути прямими та широкими. Вони здатні сильно вкоротити зріст, особливо якщо є контраст між ними, взуттям та колготами. Якщо контрасту немає, то ефект укорочення буде значно меншим.

Джинси з розрізами, підворотами чи накладними кишенями

Розрізи візуально додають стрункості і витягують силует. Підвороти, якщо вони контрастні, трохи дроблять, не є базою. Накладні кишені локально розширюють місце, де вони розташовані.

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