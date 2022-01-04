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Названо популярну річ з СРСР, яка стане справжнім модним хітом цієї зими

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Валянки знову актуальні Новина оновлена 04 січня 2022, 10:54
Валянки знову актуальні

Цей вид чобітків надзвичайно практичний.

Мода циклічна, і ті речі, які були популярні кілька десятків років тому, досить часто знаходять нове життя і сьогодні. Так, наприклад, ретро-сукні та хутряні шапки родом із СРСР знову повертають свою популярність. У моду входить і взуття, яке було популярне багато років тому. Так, наприклад, хітом зими 2022 року стали валянки.

Про це пише " Домашний очаг".

Валянки були надзвичайно популярним взуттям у наших бабусь, адже вони не лише зручні, а й чудово зігрівають у холодну зиму. Згодом валянки втратили свої позиції, і модниці перестали приділяти цьому взуттю належну увагу. Однак сучасне валяне взуття — це окрема тема для дизайнерських розробок, і сьогоднішні моделі виконані в різних кольорах і різних стильних фасонах.

Валянки бувають різних кольорів
Валянки бувають різних кольорів

Валянки відмінно зберігають тепло навіть у найсильніші морози. Саме тому вони особливо актуальні взимку, коли стовпчики термометрів опускаються до мінусових значень. Зараз у тренді авторські валянки — дизайнери прикрашають їхньою вишивкою, стразами або декоративною тасьмою. Також актуальні валянки-черевики зі шнурівкою у спортивному стилі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі з бабусиного гардеробу будуть актуальними у 2022 році.

Теги:
#Мода #Взуття #Стиль #Тренди
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