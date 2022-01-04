Названо популярну річ з СРСР, яка стане справжнім модним хітом цієї зими
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 56
Цей вид чобітків надзвичайно практичний.
Мода циклічна, і ті речі, які були популярні кілька десятків років тому, досить часто знаходять нове життя і сьогодні. Так, наприклад, ретро-сукні та хутряні шапки родом із СРСР знову повертають свою популярність. У моду входить і взуття, яке було популярне багато років тому. Так, наприклад, хітом зими 2022 року стали валянки.
Про це пише " Домашний очаг".
Валянки були надзвичайно популярним взуттям у наших бабусь, адже вони не лише зручні, а й чудово зігрівають у холодну зиму. Згодом валянки втратили свої позиції, і модниці перестали приділяти цьому взуттю належну увагу. Однак сучасне валяне взуття — це окрема тема для дизайнерських розробок, і сьогоднішні моделі виконані в різних кольорах і різних стильних фасонах.
Валянки відмінно зберігають тепло навіть у найсильніші морози. Саме тому вони особливо актуальні взимку, коли стовпчики термометрів опускаються до мінусових значень. Зараз у тренді авторські валянки — дизайнери прикрашають їхньою вишивкою, стразами або декоративною тасьмою. Також актуальні валянки-черевики зі шнурівкою у спортивному стилі.
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі з бабусиного гардеробу будуть актуальними у 2022 році.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-