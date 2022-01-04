7 речей із зимового розпродажу, які оздоблять ваш гардероб

Щоб уникнути непотрібних покупок, слід знати важливі правила шопінгу на зимових розпродажах.

Зимовий розпродаж — це один із найнебезпечніших періодів для кожної модниці. Великі знижки створюють можливості придбати ті речі, які давно хотілося, або просто для того, щоб оновити свій гардероб, зробивши його трендовішим. Проте дуже часто виходить так, що під час сейлів купуються речі, які потім не носяться.

Стиліст Тетяна Базлова на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, що потрібно робити, щоб цього уникнути. Вона вважає, що головним секретом успіху на розпродажі є цілеспрямований пошук речі. В ідеалі перед походом на розпродаж потрібно скласти список покупок.

Стиліст зазначає, що у пріоритеті мають бути речі базового гардероба. Наприклад, якщо у вас відсутні в гардеробі універсальні джинси, шукати потрібно саме їх.

Речі, які варто купити під час розпродажу

Базова сорочка нейтрального відтінку

Штани базового крою

Базові джинси

Челсі та чоботи-труби

Акцентний або базовий светр

Базове пальто чи пуховик

Водолазка та футболка

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