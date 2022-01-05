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Мода не "обнуляється": топ-5 трендів, які перейшли у 2022 рік

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що буде модно у 2022 році
Що буде модно у 2022 році

Ці речі зберегли свою популярність

Минулий 2021 рік певною мірою був скупий на модні новинки через пандемію та інші супутні фактори. Однак у новому 2022 році всі чекають на актуальну модну феєрію в показах іменитих модельєрів.

Як ми знаємо, мода мінлива, але треба розуміти, що наприкінці сезону (і навіть року) вона не "обнуляється". Як пише Harper’s Bazaar, ми заберемо цього року п’ять модних трендів.

Athflow

Сама назва athflow — від поєднання слів athleisure (той самий "спорт-шик") і flow ("потік"). Це красиві та цілком елегантні речі — сорочки, штани, сукні та навіть костюми. Вони можуть бути об’ємними, струмливими, часто пошиті з еластичних та м’яких тканин.

Бахрома

Бахрому також можна носити, наприклад, у форматі сукні.

Пір’я

Вбрання з пір’ям підходить не тільки для вечірок, але і для повсякденного образу.

Взуття на платформі

Міні

До весни спідниці та сукні стануть ще коротшими. Експерти радять не бояться показати ноги.

Кожен сезон мода пропонує нам яскраві тренди, які не завжди легко адаптувати до реального життя. Щоб виглядати гідно та стильно, не обов’язково покладатися лише на смаки кутюр’є. Потрібно ще знати про базові речі, які мають бути у кожної модниці.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди #Мода 2022
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