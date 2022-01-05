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Ніколи не надягайте це: 5 модних речей із СРСР, які безповоротно вийшли з моди

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мода в СРСР — що зараз не носять Новина оновлена 05 січня 2022, 13:58
Мода в СРСР — що зараз не носять

Ці предмети одягу давно не актуальні

Мода дуже мінлива. Багато трендових речей у часи СРСР канули в Лету, при цьому все ж таки збереглися деякі предмети одягу, що набувають своєї популярності в новому році.

Які речі остаточно втратили свою актуальність і зникли із гардероба сучасної людини, пише novyny.live.

Берети з помпоном

Багато головних уборів з помпонами залишаються модними роками, але берети стали більш елегантними, що і відрізняє їх від своїх попередників. Раніше "Телеграф" писав, які берети будуть у тренді у 2022 році.

Чоловічі штани-кльоші

Такі штани носили і робітники, і моряки. Зараз існують різні моделі штанів, і поки що мода на них повернулася для дівчат.

В’язані жилетки

Жінки у Радянському Союзі нерідко в’язали такі жилети для своїх дітей чи онуків. Зараз дизайнери у всьому світі намагаються покращити цю річ. Завдяки їм у моду увійшли моделі в клітку, оверсайз.

Блузки у квіточку

У сучасному світі моди задум із квіточками залишився незмінним, проте тепер дизайнери створюють зовсім інші речі.

Чоловіча сорочка

Ні, сорочка залишається незмінною класикою, а ось із довжиною її рукавів є нюанс – короткі рукави вже не в моді.

Ті речі, які були популярні декілька десятків років тому, досить часто знаходять нове життя і сьогодні. Так, наприклад, хітом зими-2022 стали валянки.

Теги:
#Мода #СРСР
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