Так уже не модно: стиліст назвала зимові антитренди та показала їх на фото
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Такі речі вже не актуальні
Провести ревізію у своєму гардеробі можна і не лише перед Новим роком. Почати життя з чистого листа можна завжди, головне дослухатися рекомендацій фахівців. У сфері моди стилісти кожен сезон пропонують своїм шанувальницям поради, які роблять із них справжніх "стиляг". Варто додати, що є речі, які перекочували в новий 2022 рік, а є такі, що залишилися у минулому. Про останні сьогодні і поговоримо.
Модний експерт Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі розповіла, які речі можуть зробити ваш образ не актуальним і чим їх краще замінити.
Зимові антитренди 2022: що зараз немодно
- Шуби
Віддавайте перевагу лаконічним моделям. Вони точно прослужать вам довгий час. Такі "дорогі гусениці", як на фото нижче, не є актуальними.
- Майже гусеничка
Неактуальні і жилети у такому виконанні:
- Шуба і "дорогий ґудзик"
Варіації "багатих ґудзиків" не є актуальними.
- Святкові светри
Такі скандинавські мотиви актуальні рік у рік. Однак краще віддавати перевагу моделям без зайвої навантаженості, "казковості" та деталізації. Також важливо, щоб светр не обтягував вас повністю.
- Чоботи
Актуальні моделі з прямою халявою, що самостійно тримає форму.
- Жилет
Вибирайте жилети середньої або високої щільності в’язки, напівприлеглого або вільного крою. Жилет не повинен повністю обтягувати вас.
- Хутра
Вибирайте парки та пуховики без хутряного оздоблення, або з невеликими хутряними облямівками.
- Комплекти
Комплекти шарф, шапка + рукавички не є актуальними. Віддавайте перевагу некомплектним лаконічним аксесуарам. Якщо хочете шарф і шапку в одному відтінку, вибирайте із різних матеріалів або з різною в’язкою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не завжди модні течії "заходять" на всі 100%. Часто деякі тренди викликають багато суперечок і не приймаються модниками та модницями.
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