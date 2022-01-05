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Так уже не модно: стиліст назвала зимові антитренди та показала їх на фото

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антитренди зими 2022 — що зараз не носять Новина оновлена 05 січня 2022, 17:23
Антитренди зими 2022 — що зараз не носять

Такі речі вже не актуальні

Провести ревізію у своєму гардеробі можна і не лише перед Новим роком. Почати життя з чистого листа можна завжди, головне дослухатися рекомендацій фахівців. У сфері моди стилісти кожен сезон пропонують своїм шанувальницям поради, які роблять із них справжніх "стиляг". Варто додати, що є речі, які перекочували в новий 2022 рік, а є такі, що залишилися у минулому. Про останні сьогодні і поговоримо.

Модний експерт Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі розповіла, які речі можуть зробити ваш образ не актуальним і чим їх краще замінити.

Зимові антитренди 2022: що зараз немодно

  • Шуби

Віддавайте перевагу лаконічним моделям. Вони точно прослужать вам довгий час. Такі "дорогі гусениці", як на фото нижче, не є актуальними.

  • Майже гусеничка

Неактуальні і жилети у такому виконанні:

  • Шуба і "дорогий ґудзик"

Варіації "багатих ґудзиків" не є актуальними.

  • Святкові светри

Такі скандинавські мотиви актуальні рік у рік. Однак краще віддавати перевагу моделям без зайвої навантаженості, "казковості" та деталізації. Також важливо, щоб светр не обтягував вас повністю.

  • Чоботи

Актуальні моделі з прямою халявою, що самостійно тримає форму.

  • Жилет

Вибирайте жилети середньої або високої щільності в’язки, напівприлеглого або вільного крою. Жилет не повинен повністю обтягувати вас.

  • Хутра

Вибирайте парки та пуховики без хутряного оздоблення, або з невеликими хутряними облямівками.

  • Комплекти

Комплекти шарф, шапка + рукавички не є актуальними. Віддавайте перевагу некомплектним лаконічним аксесуарам. Якщо хочете шарф і шапку в одному відтінку, вибирайте із різних матеріалів або з різною в’язкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не завжди модні течії "заходять" на всі 100%. Часто деякі тренди викликають багато суперечок і не приймаються модниками та модницями.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд #Мода 2022
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