Рус

"Звичайним людям що носити?": модні тренди 2022 року викликали подив користувачів мережі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
43
Нові тренди 2022 року Новина оновлена 06 січня 2022, 10:25
Нові тренди 2022 року

Не всі тренди нового 2022-го припали до смаку модницям.

Мода не стоїть на місці і постійно або рухається вперед, або йде по колу, що доводить те, що у 2022 році деякі речі, які були стильними в СРСР, знову повертаються. Також серед трендів нового року можна побачити і віяння 2000-х.

Стиліст Настя Хохлова на своїй сторінці в Інстаграм ( absolutely_nastya ) розповіла про тренди 2022-го року, наочно показавши їх на фото. Серед цих речей можна побачити кілька трендів із 2000-х, такі, як бриджі, а також бікіні-топи.

Модні тренди 2022

  • Овальні розрізи
  • Чепчики
  • Корсети
  • Браслет на плече
  • Розріз посередині
  • Анорак
  • Висока платформа
  • Сукня з брюками
  • Мікро-міні
  • Бріджі
  • Яскравий трикотаж
  • Бікіні-топ

Проте не всі ці речі припали до смаку модницям. У коментарях багато хто зазначив, що ці тренди вигадують "божевільні", частина зовсім не розуміє як таке носити, але також присутні і представниці з армії "мені все подобається".

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди
Шевченко знаходиться в Нур-Султані (Астані)
Політика
"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шевченко знаходиться в Нур-Султані (Астані)
"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)
Дата публікації
Категорія
Переддень Різдва Христового 2022
Різдвяний Святвечір 6 січня: прикмети та що заборонено робити у цей день
Дата публікації
Категорія
"Місіс Крим 2021" — Ганна Малоземова
"Бо нефіг": переможницю "Місіс Крим" не пустили до США на конкурс краси
Дата публікації
Категорія
Аварія сталася близько 18:00
Коні загинули, люди у лікарні: на Рівненщині вісім людей постраждали у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн)