"Звичайним людям що носити?": модні тренди 2022 року викликали подив користувачів мережі (фото)

Не всі тренди нового 2022-го припали до смаку модницям.

Мода не стоїть на місці і постійно або рухається вперед, або йде по колу, що доводить те, що у 2022 році деякі речі, які були стильними в СРСР, знову повертаються. Також серед трендів нового року можна побачити і віяння 2000-х.

Стиліст Настя Хохлова на своїй сторінці в Інстаграм ( absolutely_nastya ) розповіла про тренди 2022-го року, наочно показавши їх на фото. Серед цих речей можна побачити кілька трендів із 2000-х, такі, як бриджі, а також бікіні-топи.

Модні тренди 2022

Овальні розрізи

Чепчики

Корсети

Браслет на плече

Розріз посередині

Анорак

Висока платформа

Сукня з брюками

Мікро-міні

Бріджі

Яскравий трикотаж

Бікіні-топ

Проте не всі ці речі припали до смаку модницям. У коментарях багато хто зазначив, що ці тренди вигадують "божевільні", частина зовсім не розуміє як таке носити, але також присутні і представниці з армії "мені все подобається".

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.