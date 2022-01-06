Вийшли з моди остаточно і безповоротно: 5 застарілих трендів зими-2022
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Якщо не хочете виглядати старомодною у 2022-му році, то ці куртки та шуби настав час викинути.
Зима в самому розпалі, а це означає, що найактуальнішими речами продовжують залишатися теплий та верхній одяг. Ми вже розповідали про те, які модні шуби в 2022-му році, а також про трендові теплі речі, які обов’язково повинні бути у вашому зимовому гардеробі. А тепер розберімось як "не треба".
Як пише Harper’s Bazaar, у 2022-му році є як мінімум п’ять фасонів курток, шуб і пальто, які варто уникати цього сезону, щоб не виглядати старомодно.
Основні антитренди в зимовому верхньому одязі
- Розкльошені шуби
Немає жодної дівчини, яку б крій "дзвіночок" прикрасив. Подібні фасони лише повнять, додають вік та спотворюють пропорції фігури. Тому якщо у вас є така шуба або пуховик, краще залишити їх у минулому 2021 році.
- Пуховики з хутром
Хутряні коміри, кишені та манжети на пуховиках вже своє віджили. Подібний декор уб’є ваш стиль геть-чисто, тому їх краще уникати.
- Норкові шуби "в підлогу"
Так, це розкішні моделі, але з минулого, куди вони і тягнуть їхню господарку в 2022-му році. Тому, якщо у вашому гардеробі все ще є така шуба довжини максі, то без жалю залишайте її у році, що минає.
- Пуховики-сукні
Дуже часто поєднання непоєднуваного ні до чого хорошого не призводить, ну максимум на один сезон. І ера таких пуховиків якраз минула. Мало того, що це виглядає старомодно, так такий пуховик ще й незручний.
- Верхній одяг з коротким рукавом
Крім того, що рукави 3/4 і 7/8 на шубах або куртках давно не актуальні, вони ще й дуже непрактичні, особливо в сильні морози. Щоб не замерзнути в такій куртці/шубі, потрібно постійно носити довгі рукавички, або завжди одягати під них щільні речі з довгим рукавом. Погодьтеся не завжди це красиво та зручно.
Раніше "Телеграф" розповідав, якому верхньому одягу варто віддати перевагу цього сезону, щоб виглядати стильно.
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