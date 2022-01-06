Вийшли з моди остаточно і безповоротно: 5 застарілих трендів зими-2022

Якщо не хочете виглядати старомодною у 2022-му році, то ці куртки та шуби настав час викинути.

Зима в самому розпалі, а це означає, що найактуальнішими речами продовжують залишатися теплий та верхній одяг. Ми вже розповідали про те, які модні шуби в 2022-му році, а також про трендові теплі речі, які обов’язково повинні бути у вашому зимовому гардеробі. А тепер розберімось як "не треба".

Як пише Harper’s Bazaar, у 2022-му році є як мінімум п’ять фасонів курток, шуб і пальто, які варто уникати цього сезону, щоб не виглядати старомодно.

Основні антитренди в зимовому верхньому одязі

Розкльошені шуби

Немає жодної дівчини, яку б крій "дзвіночок" прикрасив. Подібні фасони лише повнять, додають вік та спотворюють пропорції фігури. Тому якщо у вас є така шуба або пуховик, краще залишити їх у минулому 2021 році.

Замініть застарілу модель прямими оверсайз-варіантами, переважно з еко-хутра.

Пуховики з хутром

Хутряні коміри, кишені та манжети на пуховиках вже своє віджили. Подібний декор уб’є ваш стиль геть-чисто, тому їх краще уникати.

А ось хутряні коміри на пальті знову в тренді.

Норкові шуби "в підлогу"

Так, це розкішні моделі, але з минулого, куди вони і тягнуть їхню господарку в 2022-му році. Тому, якщо у вашому гардеробі все ще є така шуба довжини максі, то без жалю залишайте її у році, що минає.

Такі шуби виглядають важко і додають віку.

Пуховики-сукні

Дуже часто поєднання непоєднуваного ні до чого хорошого не призводить, ну максимум на один сезон. І ера таких пуховиків якраз минула. Мало того, що це виглядає старомодно, так такий пуховик ще й незручний.

Такі фасони краще замінити на пряму оверсайз-куртку.

Верхній одяг з коротким рукавом

Крім того, що рукави 3/4 і 7/8 на шубах або куртках давно не актуальні, вони ще й дуже непрактичні, особливо в сильні морози. Щоб не замерзнути в такій куртці/шубі, потрібно постійно носити довгі рукавички, або завжди одягати під них щільні речі з довгим рукавом. Погодьтеся не завжди це красиво та зручно.

Краще вибирати моделі із довгим рукавом.

Раніше "Телеграф" розповідав, якому верхньому одягу варто віддати перевагу цього сезону, щоб виглядати стильно.