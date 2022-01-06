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Вийшли з моди остаточно і безповоротно: 5 застарілих трендів зими-2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці речі виглядають артефактами з минулого Новина оновлена 06 січня 2022, 13:50
Ці речі виглядають артефактами з минулого

Якщо не хочете виглядати старомодною у 2022-му році, то ці куртки та шуби настав час викинути.

Зима в самому розпалі, а це означає, що найактуальнішими речами продовжують залишатися теплий та верхній одяг. Ми вже розповідали про те, які модні шуби в 2022-му році, а також про трендові теплі речі, які обов’язково повинні бути у вашому зимовому гардеробі. А тепер розберімось як "не треба".

Як пише Harper’s Bazaar, у 2022-му році є як мінімум п’ять фасонів курток, шуб і пальто, які варто уникати цього сезону, щоб не виглядати старомодно.

Основні антитренди в зимовому верхньому одязі

  • Розкльошені шуби

Немає жодної дівчини, яку б крій "дзвіночок" прикрасив. Подібні фасони лише повнять, додають вік та спотворюють пропорції фігури. Тому якщо у вас є така шуба або пуховик, краще залишити їх у минулому 2021 році.

Замініть застарілу модель прямими оверсайз-варіантами, переважно з еко-хутра.
Замініть застарілу модель прямими оверсайз-варіантами, переважно з еко-хутра.
  • Пуховики з хутром

Хутряні коміри, кишені та манжети на пуховиках вже своє віджили. Подібний декор уб’є ваш стиль геть-чисто, тому їх краще уникати.

А ось хутряні коміри на пальті знову в тренді.
А ось хутряні коміри на пальті знову в тренді.
  • Норкові шуби "в підлогу"

Так, це розкішні моделі, але з минулого, куди вони і тягнуть їхню господарку в 2022-му році. Тому, якщо у вашому гардеробі все ще є така шуба довжини максі, то без жалю залишайте її у році, що минає.

Такі шуби виглядають важко і додають віку.
Такі шуби виглядають важко і додають віку.
  • Пуховики-сукні

Дуже часто поєднання непоєднуваного ні до чого хорошого не призводить, ну максимум на один сезон. І ера таких пуховиків якраз минула. Мало того, що це виглядає старомодно, так такий пуховик ще й незручний.

Такі фасони краще замінити на пряму оверсайз-куртку.
Такі фасони краще замінити на пряму оверсайз-куртку.
  • Верхній одяг з коротким рукавом

Крім того, що рукави 3/4 і 7/8 на шубах або куртках давно не актуальні, вони ще й дуже непрактичні, особливо в сильні морози. Щоб не замерзнути в такій куртці/шубі, потрібно постійно носити довгі рукавички, або завжди одягати під них щільні речі з довгим рукавом. Погодьтеся не завжди це красиво та зручно.

Краще вибирати моделі із довгим рукавом.
Краще вибирати моделі із довгим рукавом.

Раніше "Телеграф" розповідав, якому верхньому одягу варто віддати перевагу цього сезону, щоб виглядати стильно.

Теги:
#Мода #Стиль #Зимова мода
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