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Мода очима чоловіків: безглузді тренди, які викликають сміх (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Модно vs Життєво" — як сприймають тренди Новина оновлена 07 січня 2022, 16:19
"Модно vs Життєво" — як сприймають тренди

Виявляється, наші бабусі підхопили модні віяння, не підозрюючи про це

Такі тренди в одязі та взутті, представлені нижче, ризикне одягнути не кожен, оскільки ці речі, м’яко кажучи, як мінімум дивні. Деякі ідеї дизайнерів викликають лише іронію та питання, хоча ми не засуджуємо людей, які виражаються так, як їм подобається.

Бажання виділитися з юрби іноді призводять до курйозних ситуацій, на які звернула увагу модний експерт Майя Кривобокова в Інстаграмі.

"Телеграф" представляє читачам добірку веселих асоціацій із модними трендами під назвою "Модно vs Життєво".

Колготки-чоботи... А як у гості прийшла, у трусах ходити?
Колготки-чоботи... А як у гості прийшла, у трусах ходити?
Хутряні тапки для "виходу"
Хутряні тапки для "виходу"
Гумові черевики. Можна відразу з городу до клубу
Гумові черевики. Можна відразу з городу до клубу
Ушанка – гарна річ, яку можна позичити у дідуся
Ушанка – гарна річ, яку можна позичити у дідуся
Балаклава. Ну, тут без коментарів
Балаклава. Ну, тут без коментарів
Квітковий принт, який знайдеться у гардеробі практично кожної бабусі та мами
Квітковий принт, який знайдеться у гардеробі практично кожної бабусі та мами
Взуття табі дуже скидається на копита
Взуття табі дуже скидається на копита
Хустки були у тренді завжди
Хустки були у тренді завжди

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати чудовий вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.

Теги:
#Мода #Гумор #Приколи
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