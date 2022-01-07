Мода очима чоловіків: безглузді тренди, які викликають сміх (фото)

Виявляється, наші бабусі підхопили модні віяння, не підозрюючи про це

Такі тренди в одязі та взутті, представлені нижче, ризикне одягнути не кожен, оскільки ці речі, м’яко кажучи, як мінімум дивні. Деякі ідеї дизайнерів викликають лише іронію та питання, хоча ми не засуджуємо людей, які виражаються так, як їм подобається.

Бажання виділитися з юрби іноді призводять до курйозних ситуацій, на які звернула увагу модний експерт Майя Кривобокова в Інстаграмі.

"Телеграф" представляє читачам добірку веселих асоціацій із модними трендами під назвою "Модно vs Життєво".

Колготки-чоботи... А як у гості прийшла, у трусах ходити?

Хутряні тапки для "виходу"

Гумові черевики. Можна відразу з городу до клубу

Ушанка – гарна річ, яку можна позичити у дідуся

Читайте також: Категорія Мода З серії "не для слабкодухих": 5 жіночих трендів, які не подобаються чоловікам Є жіночий одяг, який не дуже подобається чоловікам, а деякі вони просто не переносять і не розуміють.

Балаклава. Ну, тут без коментарів

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Взуття табі дуже скидається на копита

Хустки були у тренді завжди

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати чудовий вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.