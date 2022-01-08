Модні тренди 2022 року, від яких усі будуть без тями (фото)

Модні тенденції цього року надихнуті 2000-ми

Все нове – добре забуте старе. Винятком не є і мода, і вона постійно повертається. Наразі дизайнери пропонують на сьогоднішній день одяг моделей "нульових". Раніше "Телеграф" писав, що ми забираємо у 2022 рік моду на бахрому і пір’я.

До цих трендів, як пише видання Harper’s Bazaar, також приєднуються акценти на занижену талію та неонові відтінки.

Топ-8 трендів 2022 року, які перекочували з 2000-х

Акцент на ноги

Девіз 2022 року звучить так: "не треба соромитися". Тренд на сексуальність набирає обертів цього року.

Вирізи всюди

Просто блиск

У моді будуть сукні, що сяють, виблискують та переливаються.

Занижена талія

Корсети

Корсет - знаряддя спокуси, яке опиниться в центрі уваги цієї весни.

Звіриний інстинкт

Завдяки зодіакальному Тигру в моді – анімалістичні принти.

Ультрафіолет

За версією інституту Pantone, кольором року став Very Peri – ніжний фіолетовий відтінок.

Неон

Також не здають позицій "кислотні" кольори із 80-х.

Щоб ви були в курсі модних новинок, раніше "Телеграф" розповідав про тренди 2022-го року, які викликають неоднозначне ставлення, а також про речі, які потрібно прибрати з гардеробу прямо зараз, щоб не стати модним аутсайдером у новому році.