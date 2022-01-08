Рус

Модні тренди 2022 року, від яких усі будуть без тями (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
Тренди "нульових" повертаються до моди
Тренди "нульових" повертаються до моди

Модні тенденції цього року надихнуті 2000-ми

Все нове – добре забуте старе. Винятком не є і мода, і вона постійно повертається. Наразі дизайнери пропонують на сьогоднішній день одяг моделей "нульових". Раніше "Телеграф" писав, що ми забираємо у 2022 рік моду на бахрому і пір’я.

До цих трендів, як пише видання Harper’s Bazaar, також приєднуються акценти на занижену талію та неонові відтінки.

Топ-8 трендів 2022 року, які перекочували з 2000-х

Акцент на ноги

Девіз 2022 року звучить так: "не треба соромитися". Тренд на сексуальність набирає обертів цього року.

Вирізи всюди

Просто блиск

У моді будуть сукні, що сяють, виблискують та переливаються.

Занижена талія

Корсети

Корсет - знаряддя спокуси, яке опиниться в центрі уваги цієї весни.

Звіриний інстинкт

Завдяки зодіакальному Тигру в моді – анімалістичні принти.

Ультрафіолет

За версією інституту Pantone, кольором року став Very Peri – ніжний фіолетовий відтінок.

Неон

Також не здають позицій "кислотні" кольори із 80-х.

Щоб ви були в курсі модних новинок, раніше "Телеграф" розповідав про тренди 2022-го року, які викликають неоднозначне ставлення, а також про речі, які потрібно прибрати з гардеробу прямо зараз, щоб не стати модним аутсайдером у новому році.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди #Мода 2022
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
Україна
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Категорія
Які штрафи застосовуються до роботодавця за порушення чинного законодавства
В Україні почали діяти нові штрафи для роботодавців за дискримінацію: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло знайшли неподалік привокзальної площі
Різав і ґвалтував одночасно: спливли деталі вбивства під Кривим Рогом
Дата публікації
Категорія
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Жодних переговорів: як проходять протести в Казахстані (онлайн)