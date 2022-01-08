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Що носити взимку замість набридлої шапки: 5 стильних ідей від Андре Тана (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мода 2022 — чим замінити шапку цієї зими
Мода 2022 — чим замінити шапку цієї зими

Модельєр розповів про теплі альтернативи

Вибір шапки для холодної пори здебільшого виявляється дуже важким. Для модниць важливо виглядати на всі 100%, тому їх цікавить не лише якість речі, а й також її актуальність. Ми вже знаємо, які головні убори настав час викинути, адже вони зовсім немодні. У цьому матеріалі йтиметься про те, чим замінити набридлу шапку.

Український дизайнер Андре Тан (Андрій Тищенко) у себе в Інстаграмі назвав п’ять теплих стильних альтернатив, що підійдуть до будь-якого зимового образу.

Чим замінити шапку взимку-2022

Капор

Капор можна поєднувати з будь-яким одягом. Зверніть особливу увагу на пару "капор + пуховик-ковдра". Це буде хітом сезону.

Балаклава

Цей головний убір краще носити з гладким волоссям, оскільки він щільно прилягає до голови. Носити її слід з об’ємною шубою зі штучного хутра.

Косинка

Косинки чудово виглядають з будь-яким овалом обличчя. Їх можна поєднувати з приталеним пальто, шубою, жакетом, сукнею або навіть із джинсами та грубими черевиками.

Панама

Варто зупинитись на спокійних відтінках.

Чепець

Краще поєднувати аксесуар з пальто-оверсайз, лаконічною сукнею в довжині міді або навіть спідницею з паєтками. По взуттю — ботильйони на стійкому підборі або кітен-хіл.

Раніше ми з’ясували, які моделі шапок є трендовими в сезоні зима 2022, а також як поєднувати головний убір з другим за популярністю теплим аксесуаром — шарфом, про антитренди яких ми писали раніше.

Теги:
#Мода #Шапки #Андре Тан #Мода 2022
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