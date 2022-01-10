Річ із "кримінальним" минулим: названо наймодніший аксесуар 2022 року (фото)

Цей аксесуар перекочував у тренди 2022 року з "кримінального стилю".

Багато дівчат зимують ігнорують головні убори, тому що часто не можуть підібрати те, що їм підходить. Однак зараз світ моди дуже різноманітний, і кожна зможе знайти щось до смаку. Щоб ви були в курсі модних трендів, ми вже розповідали про теплі стильні альтернативи зимовій шапці, а в цьому матеріалі ми зупинимося лише на одній з них – балаклаві.

У 2022-му балаклави вважаються наймоднішим аксесуаром року, і все це завдяки TikTokу та поколінню Z, повідомляє видання Daily Star. Відео з хештегом balaclava у соцмережі набрали загалом понад 117 мільйонів переглядів.

Варто зазначити, що довгий час балаклави асоціювалися зі злочинцями: цей головний убір з отворами лише для очей допомагав забезпечити практично повну невпізнанність для порушників закону. Сьогодні ж цей предмет гардеробу випускається у різних кольорах та стилях.

Як носити балаклаву?

Стиліст Марина Снітко на своїй сторінці в Інстаграмі зазначила, що, крім того, що балаклава — це найтепліший головний убір, ще однією "причиною" їхньої популярності стала пандемія коронавірусу. За часів, коли захисні маски стали постійним аксесуаром, носіння балаклави — це ідеальний варіант: і від вірусу захистить, і від холодів.

Також стиліст показала кілька варіантів того, як можна носити наймодніший зимовий аксесуар 2022 року. Зазначимо, що балаклави добре поєднуються з пальто, шубами та пуховиками.

Раніше ми з’ясували, які моделі шапок є трендовими в сезоні зима 2022, а також як поєднувати головний убір з другим за популярністю теплим аксесуаром — шарфом, про антитренди яких ми писали раніше.