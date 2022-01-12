Чим замінити набридлу шапку взимку: 7 стильних варіантів (фото)

Панама, косинка та капор — можна підібрати стильний варіант на будь-який смак.

У такого необхідного зимового аксесуару як шапка є безліч як шанувальників, так і противників. Саме для тих, кому звичайна шапка вже набридла, стилісти підібрали кілька незвичайних варіантів, які стануть чудовою модною заміною звичному аксесуару.

Трендову добірку зробила у своєму Інстаграмі стиліст Таті Базлова.

Стандартна шапка біні, звичайно, у будь-якому випадку потрібна, оскільки є універсальною базовою річчю, зазначає стиліст. Однак крім неї можна знайти ще масу оригінальніших варіантів на будь-який смак.

Чим замінити шапку взимку

Панамою, вушанкою або спеціальним коміром з капюшоном (вони бувають вовняними або дутими стьобаними).

Трохи менш практична історія — хутряна кепка, вона не прикриє вуха. Але чудово буде виглядати у поєднанні з будь-яким капюшоном. А це вже рішення.

Капор це 2 в 1. Він і шарф замінить, і образ не перевантажить.

Косинка — варіант, швидше, на більш теплі часи. Ідеально поєднується з вовняним чи іншим зимовим пальтом.

Раніше "Телеграф" писав, який аксесуар був названий наймоднішим у 2022 році.