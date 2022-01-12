Рус

Чим замінити набридлу шапку взимку: 7 стильних варіантів (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
124
Стильні головні убори
Стильні головні убори

Панама, косинка та капор — можна підібрати стильний варіант на будь-який смак.

У такого необхідного зимового аксесуару як шапка є безліч як шанувальників, так і противників. Саме для тих, кому звичайна шапка вже набридла, стилісти підібрали кілька незвичайних варіантів, які стануть чудовою модною заміною звичному аксесуару.

Трендову добірку зробила у своєму Інстаграмі стиліст Таті Базлова.

Стандартна шапка біні, звичайно, у будь-якому випадку потрібна, оскільки є універсальною базовою річчю, зазначає стиліст. Однак крім неї можна знайти ще масу оригінальніших варіантів на будь-який смак.

Чим замінити шапку взимку

  • Панамою, вушанкою або спеціальним коміром з капюшоном (вони бувають вовняними або дутими стьобаними).
  • Трохи менш практична історія — хутряна кепка, вона не прикриє вуха. Але чудово буде виглядати у поєднанні з будь-яким капюшоном. А це вже рішення.
  • Капор це 2 в 1. Він і шарф замінить, і образ не перевантажить.
  • Косинка — варіант, швидше, на більш теплі часи. Ідеально поєднується з вовняним чи іншим зимовим пальтом.

Раніше "Телеграф" писав, який аксесуар був названий наймоднішим у 2022 році.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди
Зараз в Україні курсують "Дельта" та "Омікрон", проте за кордоном поширюються ще й "Флурона" та "Дельтакрон"
Здоров'я
Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зараз в Україні курсують "Дельта" та "Омікрон", проте за кордоном поширюються ще й "Флурона" та "Дельтакрон"
Нова хвиля коронавірусу: який штам вже накриває Україну і як захиститись
Дата публікації
Категорія
Діятиме держдопомога лише на продукти
Не як у СРСР: для кого можуть запровадити продуктові "картки" в Україні
Дата публікації
Категорія
Одна з машин опинилася на відбійнику
У Харкові трапилася жорстка аварія: троє загинули, двоє дітей у тяжкому стані (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
США та ЄС можуть вводити окремі обмеження
Росія хоче "розкачати" Україну зсередини, але тоді їй буде "дуже боляче", — Нуланд
Дата публікації
Категорія
Путіну важливо зібрати свою "Союзну державу"
Без ілюзій: генерал назвав кінцеву мету Путіна в Україні