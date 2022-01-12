Чим замінити набридлу шапку взимку: 7 стильних варіантів (фото)
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Панама, косинка та капор — можна підібрати стильний варіант на будь-який смак.
У такого необхідного зимового аксесуару як шапка є безліч як шанувальників, так і противників. Саме для тих, кому звичайна шапка вже набридла, стилісти підібрали кілька незвичайних варіантів, які стануть чудовою модною заміною звичному аксесуару.
Трендову добірку зробила у своєму Інстаграмі стиліст Таті Базлова.
Стандартна шапка біні, звичайно, у будь-якому випадку потрібна, оскільки є універсальною базовою річчю, зазначає стиліст. Однак крім неї можна знайти ще масу оригінальніших варіантів на будь-який смак.
Чим замінити шапку взимку
- Панамою, вушанкою або спеціальним коміром з капюшоном (вони бувають вовняними або дутими стьобаними).
- Трохи менш практична історія — хутряна кепка, вона не прикриє вуха. Але чудово буде виглядати у поєднанні з будь-яким капюшоном. А це вже рішення.
- Капор це 2 в 1. Він і шарф замінить, і образ не перевантажить.
- Косинка — варіант, швидше, на більш теплі часи. Ідеально поєднується з вовняним чи іншим зимовим пальтом.
Раніше "Телеграф" писав, який аксесуар був названий наймоднішим у 2022 році.
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