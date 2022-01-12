Тільки дарма викинете гроші: топ-5 речей, які не варто купувати

Речі, на які ви лише дарма витратите гроші.

Дуже часто, особливо під час розпродажів, дівчата скуповують ті речі, які вони давно хотіли, або "найтрендовіші" моделі, на які раніше грошей не було. Однак часто ці речі так і залишаються лежати в шафах. Які речі варто купити під час розпродажу ми вже розповідали раніше, а тепер настав час поговорити про ті предмети гардеробу, які купувати не варто.

Стиліст Олена Баканова на своїй сторінці в Інстаграм розповіла про п’ять речей, про покупку яких ви, напевно, пошкодуєте. Купивши щось із цієї добірки, ви тільки викинете гроші на вітер.

Речі, які не варто купувати

Дорога біла футболка. Йдеться саме про дорогу річ. Білу футболку дуже легко можна забруднити і навіть зіпсувати, тому буде дуже прикро якщо це буде дорога річ.

Йдеться саме про дорогу річ. Білу футболку дуже легко можна забруднити і навіть зіпсувати, тому буде дуже прикро якщо це буде дорога річ. Незручне взуття. Навряд чи ви носитимете таке взуття. Не нехтуйте своїм комфортом заради навіть найстильнішої речі на світі.

Навряд чи ви носитимете таке взуття. Не нехтуйте своїм комфортом заради навіть найстильнішої речі на світі. Некомфортна спідня білизна. Бюстгальтери потрібно вибирати обов’язково за розміром і слідкувати за тим, щоб чашки були в пору. У пріоритеті – білизна з якісних, натуральних матеріалів.

Бюстгальтери потрібно вибирати обов’язково за розміром і слідкувати за тим, щоб чашки були в пору. У пріоритеті – білизна з якісних, натуральних матеріалів. Одяг для схуднення. Такі речі так і залишаються "мотиваційними". Вони можуть роками лежати у шафі і ви їх носити не будете.

Такі речі так і залишаються "мотиваційними". Вони можуть роками лежати у шафі і ви їх носити не будете. Хутряні вироби з мас-маркету. У такі шуби не вшиваються утеплювачі, тому взимку ви замерзнете.

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.