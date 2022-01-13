Гроші на вітер: 6 фасонів джинс, які потрібно негайно викинути (фото)
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Ці моделі лише зіпсують вашу фігуру.
Джинси – це одна з найпопулярніших речей у гардеробі кожної дівчини. Вони зручні, підійдуть практично під будь-який стиль, і невибагливі у догляді. Однак їх також потрібно вміти правильно підбирати, враховуючи тренди моди та особливості своєї фігури. Ми вже розповідали, як вибирати джинси, які підкреслять вашу фігуру, а тепер покажемо ті моделі, які треба якнайшвидше викинути.
Стиліст Олеся Потіпако на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала невелику "шпаргалку" на вибір джинсів, в якій розповіла про ті фасони, які тільки спотворюють фігури.
Види джинсів, які потрібно викинути
- Моделі із низькою посадкою⠀
Такі джинси відкривають живіт, подовжують талію і візуально вкорочують ноги.
- Занадто короткі джинси⠀
Через занадто коротку довжину джинс, стегна починають виглядати набагато ширшими, а ноги коротшими.
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- Джинси скінні⠀
Скінні підкреслюють всі анатомічні вигини, відповідно ноги набувають наступного вигляду: занадто широкі стегна і дуже тонкий низ, що зовсім не фарбує дівчат. Повністю відмовлятися від скінні не обов’язково, проте потрібно враховувати свої анатомічні особливості та правильно їх поєднувати. ⠀
- Джинси з великими дірками на колінах ⠀
Ця річ не є нічого поганого, якщо знати міру, і "дірки" — це лише невеликі потертості на кишенях. Джинси з занадто великими дірками складно поєднувати з чимось, і вони візуально вкорочують ноги.
- Джинси кольору індиго
Мало того, що такий колір зараз не актуальний, то він ще й складно поєднується з іншими кольорами. Краще вибрати класичний блакитний чи просто чорний.
- Потертості на джинсах
Потертість виглядає не акуратно і зношено.
Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд незалежно від того, що зараз у тренді.
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