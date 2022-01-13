Гроші на вітер: 6 фасонів джинс, які потрібно негайно викинути (фото)

Ці моделі лише зіпсують вашу фігуру.

Джинси – це одна з найпопулярніших речей у гардеробі кожної дівчини. Вони зручні, підійдуть практично під будь-який стиль, і невибагливі у догляді. Однак їх також потрібно вміти правильно підбирати, враховуючи тренди моди та особливості своєї фігури. Ми вже розповідали, як вибирати джинси, які підкреслять вашу фігуру, а тепер покажемо ті моделі, які треба якнайшвидше викинути.

Стиліст Олеся Потіпако на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала невелику "шпаргалку" на вибір джинсів, в якій розповіла про ті фасони, які тільки спотворюють фігури.

Види джинсів, які потрібно викинути

Моделі із низькою посадкою⁣⁣⠀

Такі джинси відкривають живіт, подовжують талію і візуально вкорочують ноги.

Занадто короткі джинси⁣⁣⠀

Через занадто коротку довжину джинс, стегна починають виглядати набагато ширшими, а ноги коротшими.

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Джинси скінні⁣⁣⠀

Скінні підкреслюють всі анатомічні вигини, відповідно ноги набувають наступного вигляду: занадто широкі стегна і дуже тонкий низ, що зовсім не фарбує дівчат. Повністю відмовлятися від скінні не обов’язково, проте потрібно враховувати свої анатомічні особливості та правильно їх поєднувати. ⁣⁣⠀

Джинси з великими дірками на колінах ⁣⁣⠀

Ця річ не є нічого поганого, якщо знати міру, і "дірки" — це лише невеликі потертості на кишенях. Джинси з занадто великими дірками складно поєднувати з чимось, і вони візуально вкорочують ноги.

Джинси кольору індиго

Мало того, що такий колір зараз не актуальний, то він ще й складно поєднується з іншими кольорами. Краще вибрати класичний блакитний чи просто чорний.

Потертості на джинсах

Потертість виглядає не акуратно і зношено.

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати гарний вигляд незалежно від того, що зараз у тренді.