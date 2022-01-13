Втратили актуальність: речі, які потрібно викинути з гардеробу прямо зараз

Цього року доведеться відмовитися від чорних легінсів та туфель на шпильках

Модні тенденції дуже циклічні, і деякі тренди останніх років вже почали втрачати свою актуальність. Така ситуація складається з будь-якими сезонними речами — як зимовими, так і літніми.

Професійні стилісти розповіли, які модні речі не будуть актуальними цього року, пише Insider.

Як відзначають модні експерти, від базових чорних легінсів до туфель на шпильці — ось одяг та аксесуари, яких вам слід позбутися.

Прості легінси замінять комбінезонами

"Якщо ви збираєтеся на обід, а не на йогу, я рекомендую натомість вибрати комбінезон або легінси з розрізними швами", — сказала особистий стиліст Лана Блан.

Платформи та танкетки зручніші, ніж туфлі на шпильці

Оскільки багато людей, як і раніше, проводять більше часу вдома через пандемію, не дивно, що високі підбори не в тренді. Стиліст рекомендує черевики челсі, черевики на платформі та каблуки як стильну та зручну альтернативу захмарним шпилькам.

Повне мішкувате вбрання втрачає популярність

Мішкувате вбрання 2021 року поступиться місцем більш "струнким" формам цього року. Якщо ви не зовсім готові розлучитися зі зручним одягом, поєднання більш вільних речей з облягаючими (наприклад, широкі штани з облягаючим светром) може бути збалансованим та стильним.

Більш широкі джинси затьмарюють джинси скінні

Джинси скінні варто виключити зі свого гардеробу вже зараз. "Наразі є широкий вибір більш вільних, модних джинсових стилів на вибір", — зазначає експерт.

Час змінити мікросумку на більш містку

Мікросумки — малесенькі гаманці, в які можна помістити тільки мобільний телефон чи зв’язку ключів — були популярні минулого року, але ця тенденція зникає.

Топи з відкритими плечима вже застаріли

"Хоча вони, як і раніше, подобаються багатьом жінкам, ця тенденція існує вже деякий час і просто починає трохи набридати", — каже стиліст і модель Тара Дюпюї.

Замініть незручні в’язані светри легкими багатошаровими речами

"Люди розуміють, що ця річ може обмежувати рухи ваших рук", — сказав особистий стиліст Лі Вільямс. В якості легкого верхнього шару можна вибрати шаль або великий шарф.

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Подумайте про заміну масивних кросівок на вужчі

"Я ніколи не була в захваті від цієї тенденції у взутті, тому я рада, що у 2022 році на зміну масивним кросівкам прийшли мюлі або вужчі шкіряні кросівки", — сказала Дюпюї.

Велосипедки мають бути тільки для спортивного образу

"Тенденція носити спортивні велосипедки як повсякденний одяг безумовно йде на спад", — сказала Дюпюї. Стиліст запропонувала знайти зручнішу альтернативу, наприклад, шорти або штани paperbag ("паперовий пакет").

Одяг з принтом тай-дай можуть замінити більш "дорослі" моделі

"Тенденція тай-дай була молодіжною та грайливою, але цей стиль вже поступово йде, оскільки ми починаємо повертатися до більш формальних образів", — сказала Дюпюї.

Панами у стилі ретро знову виходять із моди

"Правда в тому, що ретро-капелюхи (капелюхи-відра) можуть виглядати занадто недбало або навіть безглуздо", — сказав Вільямс. " У 2022 році вам краще надіти класичну бейсболку".

Принт шахівниці теж "зникає"

Якщо вам все ще подобається цей образ, спробуйте додати його до свого вбрання в невеликих дозах, наприклад, шарф в шахівницю або сумочку приглушених відтінків.

Щоб бути стильною в новому році, вам також потрібно знати про речі, купуючи які ви даремно витратите гроші. Які п’ять речей не можна купувати, щоб зрештою не розчаруватися — дивіться у нашому попередньому матеріалі.