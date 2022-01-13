У магазині знадобиться: стиліст назвала тренди у спідницях-2022 (фото)

Стиліст назвала актуальні моделі, які завойовують подіуми

Обговоривши стильні образи зі спідницями різних моделей, настав час поговорити про те, які моделі спідниць будуть актуальні у 2022 році. Збережіть у нотатках, щоб не помилитися з вибором спідниці в магазині.

Стиліст Тетяна Базлова перерахувала тренди року, що настав. Крім цього, модний експерт дала кілька рекомендацій із луками, які допоможуть виглядати стильно та не допустити модних промахів:

Низька талія заполонила подіуми, незабаром заполонить і рейли магазинів. Але її поява не означає скасування тренду на талію високу;

тотальне обтягування у спідницях залишається неактуальним. Класична спідниця-олівець — хоч і вузька, але з напівприляганням;

довжину вибираємо компліментарну силуету. Так, на піку популярності зараз міні, але це не скасовує актуальності та інших довжин.

Тренди спідниць 2022 року — фото

Спідниця з брюками та шортами

Накладні кишені на стегнах

Запахи та ряд ґудзиків

Читайте також: Категорія Мода Втратили актуальність: речі, які потрібно викинути з гардеробу прямо зараз Цього року доведеться відмовитися від чорних легінсів та туфель на шпильках

"Циганська" або ярусна спідниця

Широке плісе

Міні довжина та низька талія

Спідниця "сонце" та трапеція

Розрізи та баска

Нагадаємо, що зима – це не привід відмовлятися від модних та красивих речей. Навіть спідницю можна підібрати таку, що зігріє в холодну пору. Як бути стильною і не мерзнути — дивіться в нашому попередньому матеріалі.