З запахом і об’ємні: яким пуховикам віддати перевагу цього сезону (фото)

Стиліст поділилася добіркою найбільш актуальних та універсальних моделей

Пуховики бувають різними, і дуже багато жінок плутаються в їх різноманітності. Раніше ми вже писали, які моделі цього теплого верхнього одягу давно вийшли з моди. Тепер можна звернути увагу на тренди пуховиків у 2022 році.

Стиліст Ольга stilnodostupnо в Інстаграмі розповіла, які моделі вважаються найбільш актуальними та універсальними цього сезону.

Які пуховики увійшли до моди-2022

Укорочені

Дуже зручні, якщо ви часто пересуваєтеся на машині.

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Довжина міді

Відмінний варіант не тільки для образів із джинсами/брюками, але й сукнями чи спідницями.

Моделі із запахом

Ідеальний варіант, якщо ви хочете підкреслити талію.

Середньої довжини

Пастельна гама

У 2022 році особливо актуальні образи у пастельних та світлих відтінках.

Об’ємні

Дуже комфортні в носінні. Дозволяють створити багатошарові образи та підбирати різні позиції.

Носити пуховик, який зігріє в будь-які морози, можна дуже стильно. Раніше ми писали із чим комбінувати шубу. У попередньому матеріалі ми розповідали про те, з чим носити зимовий пуховик, щоб виглядати на всі 100%.