Усі тренди року знайдете у бабусиній шафі: у моду повернулися вінтажні речі з 60-х (фото)

У тренді стилі, як у знаменитостей Зоуї Дешанель та Олекси Чанг

За останні пару років мішкуваті джинси, укорочені топи та футболки з написами 1990-х років стали популярними серед молодих модниць. А тепер ще й ретро-тенденція привернула увагу стильних користувачок соціальних мереж.

Стиль, який асоціюється з такими знаменитостями, як Зоуї Дешанель та Олекса Чанг, полягає в тому, щоб носити вінтажний одяг, пише Daily Mail.

Черпаючи натхнення в модних стилях 1960-х і 70-х років, "стареча" тенденція включає барвисті колготки, великі коміри, вільні сукні, кардигани, блузки, горошок і банти. Цей тренд переважатиме й у 2022 році.

Вінтажний стиль американської актриси Зоуї Дешанель

Як взуття модні інфлюенсери вибирають балетки та туфлі Мері Джейн (із закругленим носком та ремінцем на підйомі). Також цей стиль включає бахрому, гольфи, сумки-ранці, окуляри в круглій оправі, берети, капелюхи і пов’язки на голову.

Знаменитий стиліст Міранда Холдер розповіла, що відтворення минулих епох є звичайним явищем для циклічної моди. Особливо експерт наголошує, що покупці "відчайдушно" хочуть виглядати більш жіночно після пандемії.

"Після останніх двох років, які були значною мірою затьмарені пандемією, ми відчайдушно намагаємося вирватися з нашого домашнього одягу і прийняти все, що змушує нас почуватися більш жіночними", — зазначає Холдер.

Стиліст рекомендує поєднувати справжні старовинні речі із сучасною модою. Щоб не виглядати неохайно, вибирайте облягаючі речі, які доповнюють вашу фігуру.

Варто додати, що трикотажні речі також входять до нового вінтажного тренду. Про те, з чим краще поєднувати трикотажний одяг — дивіться в нашому матеріалі.