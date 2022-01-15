Не варто витрачати гроші вже зараз: тренди, які втратять актуальність у 2022-му (фото)
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Купувати небажано, але носити поки що можна
Об’ємні речі, які так довго займали лідируючі позиції, втрачають актуальність. Про це говорить стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про актуальні спідниці у 2022 році.
За словами експерта, зараз модні тенденції будуть спрямовані на облягаючі речі, а тотальний оверсайз залишиться лише в якості виробів до образу.
Нижче представлений не список антитрендів, але тих речей, які поступово йдуть у минуле — вкладатися в їхню покупку вже не варто, але носити можна цілком сміливо.
Тренди, які підуть у 2022 році
- Тотал лук в стилі оверсайз
Новий тренд на "нульові" та облягання силуету вносить свої корективи. Більш актуальним буде мікс оверсайз виробів з облягаючими та напівприлеглими речами.
- Мікросумки
Є одна ознака, за якою легко відрізнити тренд, який швидко вийде з моди — він яскравий, несподіваний, дивовижний. Тренд на мікросумки нас покидає.
- Квадратний мис
Він справді повільно сходить нанівець. Поки що носимо сміливо, але від покупки нової пари взуття із квадратним мисом Тетяна Базлова рекомендує утриматися. Виняток – взуття на підборах на високій пірамідній платформі.
- Бермуди
Йдеться саме про штани-бермуди. До сучасної бази можна віднести лише бермуди-шорти.
- Тотальний спорт
Образи зі спортивними костюмами та кросівками у міському форматі — все. Після довгого періоду віддалених робіт та ізоляцій нам хочеться свята, елегантності та лоску. Тому на подіумах ми зараз бачимо більше блиску та менше спортивної теми.
Зазначимо, що мода циклічна, і деякі тренди останніх кількох років вже почали втрачати свою актуальність. Така ситуація складається з будь-якими сезонними речами — як зимовими, так і літніми.
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