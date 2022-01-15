Не варто витрачати гроші вже зараз: тренди, які втратять актуальність у 2022-му (фото)

Купувати небажано, але носити поки що можна

Об’ємні речі, які так довго займали лідируючі позиції, втрачають актуальність. Про це говорить стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про актуальні спідниці у 2022 році.

За словами експерта, зараз модні тенденції будуть спрямовані на облягаючі речі, а тотальний оверсайз залишиться лише в якості виробів до образу.

Нижче представлений не список антитрендів, але тих речей, які поступово йдуть у минуле — вкладатися в їхню покупку вже не варто, але носити можна цілком сміливо.

Тренди, які підуть у 2022 році

Тотал лук в стилі оверсайз

Новий тренд на "нульові" та облягання силуету вносить свої корективи. Більш актуальним буде мікс оверсайз виробів з облягаючими та напівприлеглими речами.

Мікросумки

Є одна ознака, за якою легко відрізнити тренд, який швидко вийде з моди — він яскравий, несподіваний, дивовижний. Тренд на мікросумки нас покидає.

Квадратний мис

Він справді повільно сходить нанівець. Поки що носимо сміливо, але від покупки нової пари взуття із квадратним мисом Тетяна Базлова рекомендує утриматися. Виняток – взуття на підборах на високій пірамідній платформі.

Бермуди

Йдеться саме про штани-бермуди. До сучасної бази можна віднести лише бермуди-шорти.

Тотальний спорт

Образи зі спортивними костюмами та кросівками у міському форматі — все. Після довгого періоду віддалених робіт та ізоляцій нам хочеться свята, елегантності та лоску. Тому на подіумах ми зараз бачимо більше блиску та менше спортивної теми.

Зазначимо, що мода циклічна, і деякі тренди останніх кількох років вже почали втрачати свою актуальність. Така ситуація складається з будь-якими сезонними речами — як зимовими, так і літніми.