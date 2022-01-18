Найактуальніший одяг у 2022-му році: у моду повертаються забуті тренди з 2000-х (фото)

Діставайте з шафи приховані капрі чи бриджі та обрізайте свої спідниці до довжини міні.

"Все нове — це добре забуте старе" — приказка, яка ідеально описує циклічність моди. Зовсім недавно ми писали, що трендами 2022 року стали речі в стилі 1960-х і 70-х років, як стилісти до них додали і стиль 2000-х.

Стиліст Оксана Денісова у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, що багато її колег і самі шоковані, що ці речі знову повертаються в моду, проте "ніколи не говори ніколи". Вона склала невелику добірку, в якій розповіла, які саме тренди 2000-х повертаються.

Денисова також додала, що мало відрізняти модну річ від не модної, важливо ще вміти підбирати її по фігурі, щоб не виглядати не стильно. Також не варто переживати про те, що ці речі не "сидять" на вас або просто не подобаються вам: необов’язково все це носити, щоб бути модною. Крім цих трендів, є ще багато інших.

Тренди 2000-х, які повертаються у 2022-му:

"Обтягон" повністю за фігурою

Міні все, що можна

Кропи

Бра і ще більше білизни назовні

Низька посадка

Капрі та бриджі

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати стильний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.