Перетворять вас на тітку: 6 речей, які старять (фото)

Дуже часто дівчата і не знають, що носять одяг у стилі "тітка/бабуся".

А ви знали, що речі з вашого гардеробу мають магічні властивості? Вони можуть як зробити вас молодшими, так і сильно додати вам віку. Саме тому важливо, щоб гардероб завжди був актуальним і правильно підібраним, щоб ви не виглядали на кілька років старше.

Стиліст Тетяна Бєлявіна на своїй сторінці в Інстаграм поділилася зі своїми підписницями модною шпаргалкою. У ній вона зазначила, що зачіска і доглянутість мають велике значення у створенні елегантного образу, але крім цього є одяг, який може геть зіпсувати будь-який образ і навіть додасть модниці вік, а то й перетворить її на тітку.

Речі, які перетворюють жінку на тітку

Невідповідний принт.

Квіткові принти та пейслі можуть виділити на обличчі те, що ви навіть не помічали — грубі, чоловічі риси. Особливо видно цей ефект улітку, коли літні сукні з квітковим принтом особливо популярні.

Мішковатий одяг.

Такі речі завжди виглядають розхлябаними, неакуратними та неелегантними. Також вони додають недбалості та неприємних асоціацій.

Похмурі кольори.

Важливо розуміти, що при складанні базового гардероба з використанням базових нейтральних кольорів потрібно враховувати як обов’язкову умову і якість речей, яка в мас-маркеті "кульгає".

Рюші та волани

Ці елементи, особливо в особи, рідко кому підходять, особливо, якщо вони мляві та звисають.

Хліпкість

Хлипка тканина = млява тканина = недбалість. Такі речі виглядають неохайно.

Прикрашання

Це коли ви вибираєте річ гарну саму по собі: з квіточками, намистинками тощо. А насправді це тільки додає вам вік і робить із вашого стилю — тітківський.

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати стильний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.