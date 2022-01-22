Доведеться відкривати низ живота: тренди, що вриваються до нас у 2022-й рік (фото)

Модельєри ностальгують за трендами "нульових"

Судячи з усіх весняно-літніх колекцій, попереду нас чекає яскравий, барвистий легкий і надихаючий рік. Занижена талія, неон і пір’я — тренди, які актуальні у 2022-му.

Персональний стиліст Майя Кривобокова назвала топ-8 актуальних речей, які повертаються до нас із 2000-х.

Занижена талія

Головний тренд цього року. Починаємо готуватися до літа та активно доводити до ладу фігуру.

Колір Veri Peri

Головним кольором 2022 року за версією інституту Pantone став Veri Peri — відтінок синього, дуже близький до бузкового.

Неон

Кислотні кольори не здають позицій, а здається лише стають ще популярнішими. Непомітною у цьому тренді ви точно не залишитеся.

Вирізи та розрізи

Тренд на сексуальність набирає обертів, а вирізи тепер з’являються навіть у найнесподіваніших місцях: на талії, під грудьми, на спині.

Відверте міні

Зважаючи на все, найкрасивіша частина жіночого тіла за версією дизайнерів — ноги. У всякому разі, саме на них буде спрямована вся увага у 2022-му році.

Пір’я

Пандемія, за яскравими кольорами повернула пір’я. Джинси, футболка, спідниця – прекрасно все. Тренд, звичайно, тільки для сухої погоди.

Сукня з брюками

Цікавий тренд. Початок було покладено ще минулого року, але саме зараз розпочнеться справжня активність.

Відкриті плечі

Одним із яскравих трендів весняно-літнього сезону є "відкриті плечі", зокрема, сукні з відкритими плечима, а також блузи та топи у цьому фасоні.

Додамо, що в моду 2022-го року повертаються не лише тренди "нульових", а й вінтажні речі із 60-х. Стиль знаменитих акторок, таких як Зоуї Дешанель та Олекси Чанг, стає улюбленим серед молодих модниць.