Як виглядають модні джинси у 2022-му: шість трендових моделей

Взимку та навесні краще віддати перевагу широким та прямим моделям

Є у деяких модниць таке хобі — кожен сезон купувати нові джинси. І складати їх гарною стопочкою на полиці. При цьому носити лише найулюбленіші та перевірені. Подивімося, чи ваші улюблені джинси потрапили в тренди цього сезону.

Стиліст Наталія Лаврова назвала 6 модних трендів джинсів, які мають поповнити гардероб вже сьогодні.

Широкі джинси. Так звані моделі wide leg. Джинси зі стрілками (прострочені). Прямі джинси. Можна досить вузькі і середньої ширини. Рвані джинси. Але тільки дивіться, не сильно рвані-драні. Достатньо прорізів на колінах, щоб це більш-менш делікатно виглядало. Джинси з низькою посадкою. Якщо це дозволяє фігура та тренд "нульових" вам подобається. Укорочені джинси. Але завжди дивіться, щоб вони були комплементарними вашій фігурі. Це можуть бути як укорочені джинси кюлоти, так і до середини щиколотки.

Додамо, що джинси — це чудовий варіант на всі пори року. Які моделі штанів актуальні взимку – дивіться у нашому попередньому матеріалі.