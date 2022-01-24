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Як виглядають модні джинси у 2022-му: шість трендових моделей

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модні джинси 2022 — стиліст розповіла про найактуальніші Новина оновлена 24 січня 2022, 09:02
Модні джинси 2022 — стиліст розповіла про найактуальніші

Взимку та навесні краще віддати перевагу широким та прямим моделям

Є у деяких модниць таке хобі — кожен сезон купувати нові джинси. І складати їх гарною стопочкою на полиці. При цьому носити лише найулюбленіші та перевірені. Подивімося, чи ваші улюблені джинси потрапили в тренди цього сезону.

Стиліст Наталія Лаврова назвала 6 модних трендів джинсів, які мають поповнити гардероб вже сьогодні.

  1. Широкі джинси. Так звані моделі wide leg.
  2. Джинси зі стрілками (прострочені).
  3. Прямі джинси. Можна досить вузькі і середньої ширини.
  4. Рвані джинси. Але тільки дивіться, не сильно рвані-драні. Достатньо прорізів на колінах, щоб це більш-менш делікатно виглядало.
  5. Джинси з низькою посадкою. Якщо це дозволяє фігура та тренд "нульових" вам подобається.
  6. Укорочені джинси. Але завжди дивіться, щоб вони були комплементарними вашій фігурі. Це можуть бути як укорочені джинси кюлоти, так і до середини щиколотки.

Додамо, що джинси — це чудовий варіант на всі пори року. Які моделі штанів актуальні взимку – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинси #Тренди #Мода 2022
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