Як виглядають модні джинси у 2022-му: шість трендових моделей
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Взимку та навесні краще віддати перевагу широким та прямим моделям
Є у деяких модниць таке хобі — кожен сезон купувати нові джинси. І складати їх гарною стопочкою на полиці. При цьому носити лише найулюбленіші та перевірені. Подивімося, чи ваші улюблені джинси потрапили в тренди цього сезону.
Стиліст Наталія Лаврова назвала 6 модних трендів джинсів, які мають поповнити гардероб вже сьогодні.
- Широкі джинси. Так звані моделі wide leg.
- Джинси зі стрілками (прострочені).
- Прямі джинси. Можна досить вузькі і середньої ширини.
- Рвані джинси. Але тільки дивіться, не сильно рвані-драні. Достатньо прорізів на колінах, щоб це більш-менш делікатно виглядало.
- Джинси з низькою посадкою. Якщо це дозволяє фігура та тренд "нульових" вам подобається.
- Укорочені джинси. Але завжди дивіться, щоб вони були комплементарними вашій фігурі. Це можуть бути як укорочені джинси кюлоти, так і до середини щиколотки.
Додамо, що джинси — це чудовий варіант на всі пори року. Які моделі штанів актуальні взимку – дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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