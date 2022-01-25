Зніміть це негайно: 8 застарілих речей, які давно настав час викинути (фото)
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Ці речі настав час сховати подалі в шафу, а то й зовсім викинути.
Час іде, і світ змінюється. Щодня хтось вигадує чи відкриває щось нове. Не виняток і світ моди. Модельєри постійно намагаються привносити щось нове в дизайн одягу, або стилізують речі з минулого на "сучасну манеру". Наприклад, у 2022-му році трендовими стали речі у стилі 1960-х та 70-х років та стиль 2000-х.
Однак, крім знань трендів, потрібно знати і "зворотний бік медалі", тобто антитренди. Стиліст Самал Молдібаєва у своєму блозі в Інстаграм — streetstyle_looks_, розповіла про неактуальні речі в гардеробі, які практично неможливо цікаво стилізувати. Вона зазначає, що ці речі лише займають зайве місце у гардеробі.
Також стиліст поділилася прикладами тих речей, які можуть замінити застарілі моделі, не особливо змінюючи звичний стиль модниць.
Застарілі речі в гардеробі та чим їх замінити:
- Трикотажний костюм. Обтягуючі моделі краще поміняти на костюми вільнішого крою.
- Пальто на блискавці та з капюшоном. Такі моделі не виглядають сучасно. Краще змінити таке пальто на більш лаконічну та актуальну модель.
- Комір-хомут. Речі з таким коміром уже віджили своє. Якщо вам важливо, щоб шия у светрі була закрита, вибирайте моделі з високим коміром. Також не варто вибирати надто обтягуючі моделі.
- Пальто-плаття. Таку модель краще поміняти на жіночне пальто-халат або пряме пальто довжини міді з поясом.
- Тоненький жилет. Приталені жилети з горизонтальним стібком настав час міняти на більш об’ємні моделі з стібками у вигляді ромбів, квадратів або чогось складнішого.
- Пальто з декором. У моді зараз лаконічність, тож краще звернути увагу на моделі без надмірних прикрас.
- Приталені сорочки. Такий фасон вже зжив себе. Зверніть увагу на сорочки та блузи вільнішого крою.
- Сукні із щільної тканини. Такі моделі вже давно не є актуальними. Їх краще замінити на моделі із легших тканин.
Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати стильний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.
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