Зніміть це негайно: 8 застарілих речей, які давно настав час викинути (фото)

Ці речі настав час сховати подалі в шафу, а то й зовсім викинути.

Час іде, і світ змінюється. Щодня хтось вигадує чи відкриває щось нове. Не виняток і світ моди. Модельєри постійно намагаються привносити щось нове в дизайн одягу, або стилізують речі з минулого на "сучасну манеру". Наприклад, у 2022-му році трендовими стали речі у стилі 1960-х та 70-х років та стиль 2000-х.

Однак, крім знань трендів, потрібно знати і "зворотний бік медалі", тобто антитренди. Стиліст Самал Молдібаєва у своєму блозі в Інстаграм — streetstyle_looks_, розповіла про неактуальні речі в гардеробі, які практично неможливо цікаво стилізувати. Вона зазначає, що ці речі лише займають зайве місце у гардеробі.

Також стиліст поділилася прикладами тих речей, які можуть замінити застарілі моделі, не особливо змінюючи звичний стиль модниць.

Застарілі речі в гардеробі та чим їх замінити:

Трикотажний костюм. Обтягуючі моделі краще поміняти на костюми вільнішого крою.

Пальто на блискавці та з капюшоном. Такі моделі не виглядають сучасно. Краще змінити таке пальто на більш лаконічну та актуальну модель.

Комір-хомут. Речі з таким коміром уже віджили своє. Якщо вам важливо, щоб шия у светрі була закрита, вибирайте моделі з високим коміром. Також не варто вибирати надто обтягуючі моделі.

Пальто-плаття. Таку модель краще поміняти на жіночне пальто-халат або пряме пальто довжини міді з поясом.

Тоненький жилет. Приталені жилети з горизонтальним стібком настав час міняти на більш об’ємні моделі з стібками у вигляді ромбів, квадратів або чогось складнішого.

Пальто з декором. У моді зараз лаконічність, тож краще звернути увагу на моделі без надмірних прикрас.

Приталені сорочки. Такий фасон вже зжив себе. Зверніть увагу на сорочки та блузи вільнішого крою.

Сукні із щільної тканини. Такі моделі вже давно не є актуальними. Їх краще замінити на моделі із легших тканин.

Раніше "Телеграф" писав про основні принципи вибору одягу, які дозволять мати стильний вигляд, незалежно від того, що зараз у тренді.