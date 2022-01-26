Час у топку: речі, які не варто носити навесні 2022 року (фото)

Речі, які не будуть актуальні навесні 2022 року.

Незабаром закінчиться зима, і настане довгоочікувана весна і тепло. А це означає, що всі модниці скинуть свої "шубки" і змінять чоботи на легше взуття. Нагадаємо, що одними з найтрендовіших речей у 2022-му році стали речі у стилі 1960-х та 70-х та стиль 2000-х років. Однак, сьогодні ми розповімо про ті речі, які не варто купувати на весну навіть на розпродажах.

Стиліст Каріна Капрієлова у своєму міні-блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком karinakapri_stylist, розповіла про кілька досить стильних та актуальних речей 2021-го року, які не перейшли у 2022-й. Вона радить не купувати ці речі, щоб вони не осіли на полицях ваших гардеробів.

Антитренди весни 2022:

Плісовані спідниці. Якщо ви і надумали придбати собі таку, краще вибирати незвичайні варіанти.

Штани із зав’язками. Такі моделі вже зовсім вийшли із моди, не варто їх купувати.

Футболки з підплічниками. Подібні речі це вже вчорашній день.

Сумки на поясі або поясні сумки.

Велосипедки. Тренд 2021 року пора змінити на шорти в спортивному стилі. Однак їх можна залишити, якщо є можливість носити їх у цікавій комплектації.

Спортивний костюм. Безперечно, це дуже зручно, але краще його замінити на кетсьют.

Класичний балет. Зверніть увагу на балетки із застібкою посередині.

Щоб бути стильною в новому році, вам також потрібно знати про речі, купуючи які ви даремно витратите гроші. Які п’ять речей не можна купувати, щоб зрештою не розчаруватися — дивіться у нашому попередньому матеріалі.