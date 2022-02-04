8 головних трендів з 2000-х, які знайдуть популярність цієї весни (фото)

Платформа та бриджі повертаються з минулого

Вирушаючи на весняний шопінг, потрібно розуміти, що наші покупки повинні служити не один сезон і не варто скуповувати всі гарячі тренди. Однак на них краще дивитися як на нові ідеї, які ми можемо інтерпретувати у нашому стилі, а не як щось обов’язкове. Але, у будь-якому випадку, інформація про основні тенденції в моді ніколи не буде зайвою.

Стиліст Самаль Сан перерахувала вісім головних трендів, які обов’язково мають бути у вашому гардеробі цієї весни.

Платформа

Найголовніша ознака трендового взуття весни, що наближається, — масивна платформа, максимально величезна, в соковитих, яскравих відтінках.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Навесні на нас чекає бум на одяг у стилі СРСР та 2000-х — стиліст Крістіна Алексейчук Стиліст Крістіна Алексейчук розповіла, які речі будуть у тренді цієї весни та дала універсальні поради щодо створення гармонійного образу.

Бікіні-топи

Кроп-топи, до яких ми вже встигли звикнути та впровадити у свій гардероб, трансформуються у нову варіацію тренду – бікіні-топи. Тут у своїх образах можна використати верх від свого улюбленого купальника.

Бриджі

Хороша новина для любителів моди 2000-х — до нас повертається один із яскравих нульових маркерів — бриджі. Загалом, міняємо вже звичні нам бермуди на їх облягаючих побратимів та стильно крокуємо у весну.

Сумки оверсайз

Сумки величезних розмірів, куди ми можемо вмістити книгу, косметичку, ноутбук, документи та ще купу дрібниць, які можуть знадобитися нам протягом дня, знову займають топові місця у всіх модних рейтингах.

Колор-блокінг

З тренду на яскраві насичені відтінки випливає тренд на їхнє яскраве контрастне поєднання, Color Block. Носимо два-три яскраві відтінки, але в таких образах краще не використовувати додаткові аксесуари, щоб не перевантажувати образ.

Занижена талія

Для багатьох повернення тренду на низьку посадку не найрадісніша новина. Для тих же, хто планує впроваджувати його у свій гардероб, треба розуміти, що це зовсім не ті скінні джинси, які ми носили у 2000-х. Актуальні джинси на низькій талії зараз дуже вільного фасону, нагадують вільні бойфренди та мішкуваті baggy.

Читайте також: Категорія Мода Стиліст назвала головні помилки українців у одязі: ніколи так не робіть Не варто купувати речі на розміри менше та йти до магазину без мети.

Міні-спідниці

Досить довго трендовою довжиною вважалася міді, але зараз, після кількох років забуття в моду знову повертаються сміливі міні-спідниці, так що дуже скоро короткі спідниці заповнять полиці магазинів та бутиків.

Кроше

Один із найжіночніших трендів цієї весни – кроше. Ажурна в’язка становитиме основу літнього гардероба. У цій техніці можна буде знайти все — від топів та суконь до штанів та елегантних костюмів.

Варто додати, що без красивого взуття не обходиться жодне стильне вбрання. Раніше стиліст показала кілька ключових моделей, які будуть актуальні цієї весни.