"Як у мами" не можна: антитренди прикрас цієї весни (фото)

Стиліст назвала прикраси, що зіпсують стильний сучасний образ

Яка жінка не хоче прикрасити свій лук золотими сережками чи антикварним кільцем? У світі прикрас є свої тренди, які красиво доповнять будь-яке жіноче вбрання. Однак мода циклічна не тільки для одягу, а й для біжутерії.

Стиліст під ніком stylist.ksu в Інстаграмі розповіла, які прикраси втратили актуальність, а також, які є альтернативи антитрендам.

Які прикраси вийдуть із моди у новому сезоні

Комплекти із сережок, підвіски, кільця та браслета разом не носимо. Але й не викидайте! Просто носіть їх окремо. Поєднуйте з іншими вашими прикрасами, шукайте між ними щось спільне: метал/камінь/ланки.

Нитка з перлин при невмілої стилізації (а часто саме так і відбувається) запросто може накинути вам пару десятків років і перетворити вас на бабусю. Щоб цього не сталося, носіть перли в сетах із ланцюгами золотого або срібного кольорів.

Підвіски з першою літерою імені, браслети з шармами. Якщо вам більш як 12 років, то носити такі прикраси не варто. Як заміну стиліст пропонує браслет/ланцюжок з однією лаконічною підвіскою.

Вінтаж. Мало хто вміє красиво стилізувати вінтажні прикраси в повсякденних образах. Краще залиште їх у скриньці як сімейну реліквію. У ту ж скриньку покладіть прикраси "Як у мами".

Сережки-пензлики. Бажаєте висульки? Носіть на вихід довгі сережки з ланцюжків або доріжкою зі страз.

Браслети, що з’єднуються з кільцем як в серіалі "Клон", сережки зі східними мотивами — те саме, що й вінтаж. Їх неможливо впроваджувати у повсякденні образи. Пам’ятайте про доречність.

Бісер, витіюваті квіточки, метелики та інші "мімімішності". Бісер – це стиль бохо. Якщо ви не носите цей стиль, значить, і від бісеру теж краще утриматися.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно поєднувати сережки, кільця та ланцюжки, щоб виглядати стильно, але не перевантажено.